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Gonzalo, contanos ¿qué historia familiar e inspiración personal dieron origen a Don Blanco?

Don Blanco empezó a pensarse en 2015, cuando apareció la oportunidad de quedarnos con una esquina en la calle Nicaragua, en Palermo. Entre historias familiares, recuerdos y homenajes, decidí que debía llevar el nombre por mi papá, Norberto Blanco.

Él me había contado durante años sobre su infancia escuchando las historias de la panadería de sus abuelos, Fermín y Balbina, en la que trabajaba su papá, mi abuelo César. Siempre contaba las historias con tanto amor que ahí se empezó a despertar en mí esa misma pasión por el oficio. Así nació Don Blanco: como un homenaje a mi papá y a esa historia familiar que, de alguna manera, sigue viva en cada producto que elaboramos.

¿Qué identidad busca construir la marca y cuáles son los diferenciales que la distinguen hoy en el rubro?

Queremos ser ese comercio amigo que cada barrio siente como propio: una pastelería que combine calidad, cercanía y tradición, sin perder la esencia artesanal.

Respetamos cada proceso y mantenemos las variedades de facturas y productos que me gustaba encontrar cuando era chico en las panaderías de barrio, como las facturas de grasa o el hojaldre hecho a la antigua. Creo que ese es uno de nuestros grandes diferenciales.

Somos la típica panadería confitería, con algunos rasgos más modernos en la estética del local, pero convencidos de que los clásicos no pasan de moda. Todavía enrollamos cada factura a mano y cocinamos con pala en un horno panadero de 60 m², esos hornos tradicionales de los que cada vez quedan menos en Buenos Aires. También creemos en los pequeños gestos, como ofrecer descuentos a los jubilados.

Nuestra identidad está en respetar el oficio, cuidar cada producto y entender que detrás de cada mostrador hay una relación con nuestros vecinos.

Desde aquella primera esquina en Palermo hasta alcanzar los nueve locales, ¿cómo fue el camino de expansión de la firma?

El 7 de agosto de 2017 abrimos Palermo, nuestro primer amor. En 2019 compramos nuestra planta de producción en Don Torcuato y entendimos que el techo podía estar mucho más alto.

En plena pandemia abrimos Belgrano, nuestra tercera sucursal, y después llegaron la primera franquicia en Villa Luro, Parque Leloir, Recoleta, Versailles y General Pacheco. Hoy, al cumplir nueve años, inauguramos Barrio Naón: nueve locales, prácticamente uno por año, y una familia que sigue creciendo.

Mirando hacia el futuro, ¿qué nuevos horizontes y proyectos tiene Don Blanco en agenda?

A nivel local me gustaría que Don Blanco siga creciendo sin perder aquello que le dio origen: llegar a nuevos barrios, desarrollar nuevos formatos y acercar nuestros productos a más personas.

Tuvimos alguna conversación para llevar la marca a Estados Unidos, pero como nuestro principal objetivo es mantener la calidad y nuestras recetas, había cosas que no cerraban con el espíritu de la firma y decidimos dejarlo pasar.

Ahora estamos investigando el mercado europeo, más precisamente España, donde ya empezamos a hacer pruebas de producto junto a algunos colegas de allá. Si todo sale como queremos, quizás el futuro sea volver al lugar donde empezó la historia.

Pero el verdadero desafío no es solamente abrir locales, sino lograr que cada nuevo Don Blanco conserve el espíritu de Fermín, Balbina y Norberto: la calidad, el oficio, el amor por lo que hacemos y esa idea tan simple de que cada barrio o país donde estemos merezca tener un comercio amigo. Porque crecer tiene sentido cuando no nos olvidamos de dónde venimos.

Don Blanco

Web: donblanco.com.ar

Instagram pasteleriadonblanco

Mail: [email protected]