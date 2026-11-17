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Mónica, para comenzar, ¿cómo se entrelazaron la psicología, la docencia y las vivencias personales en tus inicios dentro de esta especialidad?

Mi recorrido siempre estuvo unido a dos grandes áreas: la psicología y la docencia. Durante muchos años trabajé acompañando personas en diferentes ámbitos educativos y terapéuticos, y con el tiempo el duelo fue ocupando un lugar cada vez más profundo en mi formación y en mi práctica.

También hubo experiencias personales que me llevaron a preguntarme mucho acerca de cómo atravesamos las pérdidas y, sobre todo, qué diferencia puede hacer sentirnos verdaderamente acompañados. Creo firmemente que un acompañamiento adecuado, respetuoso y en el momento oportuno puede transformar profundamente la manera en que una persona atraviesa una experiencia dolorosa. Esa convicción fue una de las semillas de la Escuela de Duelo.

Hoy, desde tu consulta y al frente de la Escuela de Duelo, ¿qué propuestas de acompañamiento y formación ofrecés?

Actualmente acompaño procesos de duelo de manera individual y grupal, y soy fundadora de la Escuela de Duelo.

La Escuela ofrece formaciones, cursos y espacios destinados tanto a profesionales y personas que acompañan a otros como a quienes desean comprender mejor qué ocurre cuando atravesamos una pérdida significativa.

Trabajamos desde la psicología del duelo y la tanatología, integrando teoría, evidencia, análisis de casos, reflexión y herramientas concretas de acompañamiento. También incorporamos recursos que favorecen la regulación emocional, la presencia y el autoconocimiento, entre ellos prácticas de mindfulness, siempre utilizadas con criterio y respetando la singularidad de cada persona.

Mirando hacia el mediano plazo, ¿hacia dónde proyectás el crecimiento de la Escuela y qué nuevos desafíos tenés en agenda?

Mi proyecto es continuar desarrollando la Escuela de Duelo como un espacio de referencia en formación, incorporando nuevas especializaciones, profesionales invitados, análisis de casos, investigación y producción de contenidos. Me interesa construir una comunidad donde el aprendizaje no sea solamente teórico, sino también humano y compartido.

En un tema tan sensible, ¿qué pilares distinguen tu mirada y tu forma de estar junto a quienes atraviesan una pérdida?

Mi manera de trabajar parte de una convicción muy clara: no acompañamos “duelos”; acompañamos personas.

No creo en recetas, tiempos rígidos ni respuestas universales. Cada pérdida se inscribe en una historia, en vínculos, recursos y circunstancias particulares. Por eso mi trabajo busca unir formación rigurosa con una mirada profundamente humana.

Acompañar no es apresurar el dolor ni intentar eliminarlo. Es poder estar, comprender, ofrecer criterios y herramientas, y reconocer también cuándo simplemente hace falta presencia.

Si pudieras volver atrás y empezar tu recorrido profesional de cero, ¿qué decisión tomarías de otra manera?

Confiaría antes en mi propia mirada y en el proyecto que quería construir. Hoy entiendo que incluso las dudas, los cambios y los caminos que parecían indirectos fueron formando la profesional y la docente que soy.

Mónica Ré

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