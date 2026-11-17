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Nunca estuvimos tan comunicados y, sin embargo, pocas veces pareció tan difícil encontrarnos con nosotros mismos. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones, mensajes e información que circula ininterrumpidamente. Podemos comunicarnos con personas que están a miles de kilómetros, conocer acontecimientos en tiempo real y acceder a una cantidad prácticamente ilimitada de contenidos. Pero, en medio de esa conexión permanente, surge una pregunta: ¿cuánto espacio nos queda para escucharnos?

La hiperconectividad ha transformado profundamente nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con los demás. Sin embargo, también ha modificado nuestra relación con el tiempo, la atención y nuestra propia interioridad. Nos acostumbramos a responder rápidamente, a pasar de un estímulo a otro y a ocupar cada momento disponible con alguna actividad. El silencio, que alguna vez fue un espacio natural para pensar, parece haberse convertido en un vacío que necesitamos llenar.

Esta aceleración cotidiana tiene consecuencias que van más allá de la distracción. Cuando nuestra atención permanece constantemente solicitada desde el exterior, se vuelve más difícil reconocer lo que nos sucede interiormente. Podemos estar informados sobre innumerables acontecimientos y, al mismo tiempo, desconocer nuestros propios estados emocionales. Sabemos qué ocurre en el mundo, pero no siempre encontramos el tiempo necesario para comprender qué ocurre en nosotros.

La interioridad puede entenderse como ese espacio en el que una persona entra en contacto con sus pensamientos, emociones, contradicciones y preguntas. No se trata de aislarse del mundo, sino de construir una relación más consciente con uno mismo. Para ello hacen falta tiempo, silencio y disposición para escuchar aquello que muchas veces evitamos enfrentar.

El problema no reside en la tecnología ni en las posibilidades que ofrece. Las herramientas digitales amplían nuestras capacidades de comunicación, conocimiento y participación. La dificultad aparece cuando dejamos de utilizarlas libremente y comenzamos a vivir sometidos a la lógica de la inmediatez, como si cada instante debiera estar ocupado y cada silencio necesitara una respuesta.

Quizás recuperar nuestra interioridad sea uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Detenerse, leer, contemplar, conversar sin interrupciones o simplemente permanecer en silencio no son actividades improductivas. Son experiencias necesarias para comprendernos y reconocer qué sentido queremos darle a nuestra existencia.

Estar conectados no significa necesariamente estar presentes. Podemos tener el mundo al alcance de nuestras manos y, paradójicamente, encontrarnos cada vez más lejos de nosotros mismos. Tal vez necesitemos menos estímulos y más atención, menos velocidad y más profundidad. Porque, en definitiva, no alcanza con estar disponibles para todo lo que sucede afuera si hemos perdido la capacidad de encontrarnos con aquello que sucede dentro nuestro.

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