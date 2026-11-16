La vida sentimental de Juliana Awada volvió a llamar la atención luego de que trascendiera una versión que la relaciona con José Luis "Lolo" Longinotti. La información fue publicada por el portal Muy Fuerte, que dio a conocer la identidad del empresario que habría comenzado una relación con quien fuera la esposa de Mauricio Macri durante 15 años.

Juliana Awada

Por el momento, ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente para confirmar o desmentir esta información. Mientras tanto, el nombre de Longinotti despertó interés por su recorrido profesional, que incluye cargos directivos en importantes compañías y una extensa experiencia en el ámbito de la publicidad y los negocios.

Quién es José Luis Longinotti, el empresario señalado como nueva pareja de Juliana Awada

José Luis "Lolo" Longinotti es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad UCES y construyó una carrera vinculada al marketing, la publicidad y la gestión empresarial. Sus primeros pasos profesionales fueron en Pepsi-Cola Internacional, donde trabajó durante ocho años. Más tarde, se desempeñó como gerente de Marketing de Philip Morris y ocupó un cargo directivo en AOL/Time Warner, donde también desarrolló experiencia en el negocio de Internet.

José Luis Longinotti, el empresario señalado como nueva pareja de Juliana Awada

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria comenzó en 2001, cuando se asoció con Pablo del Campo en la agencia Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi. Allí fue socio gerente y participó del crecimiento de la compañía, que llegó a posicionarse entre las diez agencias más premiadas del mundo. En 2004 vendió su participación y se incorporó a DDB Argentina, donde tuvo un papel destacado en la expansión del negocio. Actualmente, ocupa el cargo de Global Managing Director de Neoris, una compañía dedicada a la ingeniería digital, la transformación tecnológica y los servicios de consultoría.

Los negocios y emprendimientos que rodean al supuesto interés romántico de Juliana Awada

Además de su recorrido en grandes compañías y agencias de publicidad, José Luis Longinotti desarrolló diferentes proyectos comerciales e inmobiliarios. Entre ellos se encuentran la cadena de panaderías artesanales Antojos, que posteriormente vendió a Fargo, y la firma gastronómica familiar Como en Casa. También participó en emprendimientos vinculados al polo y al golf, como La Colina Golf & Polo Club y La Dolfina Polo Ranch Open Door. En el plano personal, es hincha de River Plate, practicó rugby en el club Alumni y actualmente juega al golf.

José Luis Longinotti, el empresario señalado como nueva pareja de Juliana Awada

La noticia llega después de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri, anunciada en enero de 2026, tras 15 años de matrimonio. En febrero de ese mismo año, Rodrigo Lussich había mencionado en Intrusos otro rumor sentimental sobre la ex primera dama, al relacionarla con el rey Felipe VI de España. Según el conductor, esa versión circulaba entre empresarios, banqueros y referentes del denominado círculo rojo, aunque tampoco fue confirmada. Por su parte, el expresidente también inició un nuevo noviazgo: en marzo de 2026 comenzó una relación con la empresaria textil Dolores "Lola" Teuly.