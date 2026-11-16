Cusco guarda secretos arquitectónicos detrás de cada esquina y uno de ellos funciona hoy como el hospedaje preferido por Antonela Roccuzzo. Entre muros de piedra milenaria y patios internos donde el tiempo parece detenido, Belmond Hotel Monasterio es un antiguo edificio religioso mantiene viva su esencia patrimonial. Su propuesta combina la herencia cultural de los Andes con una curaduría de interiores que respeta cada detalle original, desde los techos de madera maciza hasta los grandes arcos de medio punto que estructuran las salas comunes. La llegada de celebridades al lugar renueva el interés por su diseño interior, donde la atmósfera monástica dialoga de manera directa con el lujo contemporáneo, generando un contraste visual único que atrae a diseñadores y viajeros de todo el mundo.

Antonela Roccuzzo: Arquitectura de piedra y patios internos

El recorrido por Monasterio Belmond Hotel donde se hospeda Antonela Roccuzzo revela una estructura construida alrededor de amplios claustros arbolados. Las galerías abiertas cuentan con barandas de madera en tonos vivos y columnas de piedra tallada que sostienen los techos a dos aguas, marcando el ritmo visual de los pasillos. En el centro de los patios principales, fuentes de agua en piedra oscura suman un sonido constante que acompaña la tranquilidad del ambiente, ideal para el descanso.

Pasillos de piedra, galerías de arcos, y fuente colonial. Créditos: @belmondhotelmonasterio

Los pisos combinan baldosas calcáreas rústicas con senderos de césped impecable, rodeados por vegetación andina y flores que aportan color a los tonos terrosos de la construcción. Cada corredor funciona como una galería de arte viviente, donde los muros de mampostería vista conservan la textura original de los siglos pasados y muestran el trabajo artesanal de la época colonial.

Antonela Roccuzzo: Salones de época y arte sacro en los comedores

Los espacios destinados al descanso y los banquetes reflejan una puesta en escena dominada por la elegancia clásica. Los salones principales cuentan con imponentes arañas de hierro forjado que cuelgan de techos altos con vigas de madera a la vista, aportando calidez a las vastas dimensiones de las salas. Grandes óleos con marcos dorados y temáticas religiosas decoran las paredes claras, aportando dramatismo y profundidad a los comedores que funcionan como salones de gala.

Antiguo convento colonial que de noche se viste de gala con arañas de hierro y velas. Créditos: @belmondhotelmonasterio

Las mesas largas se disponen con mantelería blanca, vajilla fina y una iluminación tenue basada en velas que realzan los detalles de la arquitectura histórica y la platería colonial. Las habitaciones privadas siguen la misma línea estética, integrando muebles de madera oscura tallada, sillones tapizados en tonos neutros y cortinados largos que enmarcan las ventanas hacia los jardines interiores. Los dormitorios priorizan la comodidad sin perder el tono señorial, combinando ropa de cama blanca con mantas de lana fina y accesorios artesanales.

Las habitaciones con muros de piedra, vigas de madera en el techo y cuadros religiosos. Créditos: @belmondhotelmonasterio

El paso de Antonela Roccuzzo y el vínculo con la alta joyería

La elección de este escenario no es casual para eventos de gran repercusión internacional que buscan locaciones exclusivas. Antonela Roccuzzo viajó a Perú convocada por Tiffany & Co., firma de la cual es embajadora oficial, para participar de una cena exclusiva organizada en los salones históricos del hotel. Durante su estadía, la empresaria recorrió los claustros y posó en las escalinatas de piedra iluminadas con velas, luciendo un vestido largo ajustado de diseño sofisticado que combinaba perfectamente con la estética del lugar.

Antonela Roccuzzo en Belmond Hotel Monasterio con vestido de estampado paisley en el evento de Tiffany & Co

Su presencia aportó una cuota de glamour moderno a los pasillos seculares, demostrando que los espacios con historia patrimonial constituyen el telón de fondo ideal para las marcas de lujo más exigentes del mundo. El cruce entre la alta costura, la joyería internacional y la arquitectura conventual consolidó a este espacio como un epicentro indiscutido del diseño, cerrando la experiencia con Antonela Roccuzzo como la gran protagonista de la noche.