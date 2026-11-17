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Cuando un bebé nace antes de tiempo, la llegada que la familia imaginó puede dar lugar a incubadoras, monitores y días de espera. Aparecen preguntas, miedos e incertidumbre, mientras cada avance adquiere un significado especial.

La leche humana ocupa un lugar fundamental en la alimentación del recién nacido prematuro. Sus componentes nutricionales e inmunológicos aportan beneficios y ayudan a reducir el riesgo de complicaciones, como la enterocolitis necrosante. Siempre que sea posible, la leche de la propia madre es la primera elección. Cuando no está disponible o no alcanza, la leche donada y pasteurizada de bancos habilitados puede ser una alternativa, según las necesidades del bebé y las indicaciones del equipo de salud.

En neonatología, la lactancia no siempre comienza con un bebé prendido al pecho. Según su condición clínica, puede ser necesario alimentarlo mediante una sonda. En esos días, la extracción de leche ayuda a sostener la producción materna mientras se acompaña la evolución del bebé.

Desde mi experiencia como licenciada en Enfermería, especializada en Salud Materno-Infantil, diplomada en Perinatología y asesora en lactancia, sé que el acompañamiento requiere conocimientos técnicos y una mirada integral. Implica orientar sobre extracción y conservación de leche, identificar dificultades, favorecer el contacto piel con piel cuando las condiciones clínicas lo permiten y preparar a las familias para el alta.

Acompañar no significa imponer. La lactancia puede ser un deseo profundo, pero también generar angustia cuando aparecen dificultades, la producción no alcanza o la evolución del bebé requiere otros tiempos. Como profesionales, debemos brindar información y contención, sin juicios ni culpabilización. Cuidar la salud física y emocional de quien intenta sostenerla también es parte de nuestro trabajo.

La experiencia emocional de las familias merece atención. Hay madres que se extraen leche mientras esperan tener a sus bebés en brazos; padres, parejas, amigas o el acompañante que la mamá desea, que abrazan y contienen en medio de sus miedos; y familias que reorganizan su vida alrededor de las visitas y los informes médicos.

Es necesario reconocer a madres, padres o al acompañante que la mamá desee como protagonistas del cuidado. Brindar información clara, escuchar sus preocupaciones y facilitar su participación —incluidos el contacto piel con piel y el método canguro, según la situación clínica— también forma parte de la atención neonatal.

Cada bebé tiene necesidades particulares y cada familia transita la prematurez de una manera diferente. Algunas lactancias logran establecerse; otras requieren leche donada, suplementación u otras estrategias. Todas merecen respeto y acompañamiento.

En la Semana del Prematuro, hablar de lactancia es hablar de derechos y de humanización de los cuidados. La atención neonatal debe cuidar al bebé y ofrecer a su familia información, escucha y herramientas para transitar ese camino.

Contacto:

Lic. Ariana Coll

Instagram: @ari.materna

Web: www.arianamaterna.com.ar

Email: [email protected]

Teléfono: 1165458121