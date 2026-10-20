Dra. Silvina Tazzo: medicina estética que respeta la identidad de cada paciente

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La Dra. Silvina Tazzo encontró en la medicina estética una forma de integrar su pasión por la medicina y el cuidado de las personas. Hoy se dedica exclusivamente a esta área, con una premisa que guía su práctica: cada tratamiento debe respetar las necesidades y la identidad de quien consulta.

Para la profesional, el abordaje comienza con una evaluación que contempla tanto los aspectos visibles como los hábitos y el contexto de cada paciente. El cuidado de la salud, las rutinas y los procedimientos estéticos forman parte de un mismo proceso, en el que la escucha y el seguimiento ocupan un lugar central.

Esta manera de trabajar se refleja en los dos espacios que dirige. Es fundadora y directora médica de “Senzia Medicina Estética”, en Rosario, un proyecto que lleva adelante junto a sus socias Patricia Suárez y Mariela Ferrero. También está al frente del “Centro Médico Dra. Silvina Tazzo”, en Puerto General San Martín, del que es fundadora y directora médica. Allí, un equipo de profesionales de distintas áreas de la salud complementa la atención.

Evaluación personalizada y naturalidad como prioridades

Su propuesta incluye tratamientos de medicina estética facial y corporal, procedimientos de armonización facial, terapias regenerativas como PRP y protocolos personalizados, siempre indicados a partir de una evaluación individual. El objetivo es acompañar a cada paciente con profesionalismo y criterio médico, priorizando la seguridad y la naturalidad.

En su experiencia, las pacientes llegan cada vez más informadas y buscan sentirse bien sin perder sus rasgos. Esa demanda refuerza su forma de entender la especialidad: “No se trata de responder a un modelo único de belleza, sino de indicar con criterio y respeto por cada persona”, sostiene.

Para Silvina, el acompañamiento profesional también implica escuchar qué espera cada paciente y evaluar qué propuesta responde a sus necesidades. La indicación responsable y el seguimiento son, por eso, pilares de su práctica.

De cara al futuro, proyecta consolidar y expandir ambos espacios mediante la incorporación responsable de tecnología y el compromiso con una atención de calidad. Una convicción resume ese camino: “Detrás de cada tratamiento hay una persona única. Por eso, escuchar, evaluar y acompañar siempre es tan importante como el resultado”.

CONTACTO

Tel: +54 9 3415 42-7156 / +54 9 3476 24-0419

Instagram: @dra.silvinatazzo / @senzia.estetica