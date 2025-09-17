La dramática advertencia de Adrián Pallares sobre la nueva operación de Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El ex participante de Gran Hermano 2022, impactó contra un automóvil y el choque le dejó múltiples lesiones, entre ellas varias costillas fracturadas y los órganos internos comprometidos.

Thiago Medina

Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado, la familia de Thiago Medina confirmó que fue sometido a una cirugía de urgencia en la que le extirparon el bazo. Sin embargo, aunque el diagnóstico del ex Gran Hermano sigue siendo reservado, los médicos evalúan nuevas intervenciones. En este contexto, el conductor de Intrusos, Adrián Pallares, brindó detalles que encendieron nuevamente las alarmas.

La operación riesgosa operación que ya atravesó Thiago Medina

En Intrusos, Adrián Pallares recordó que la primera cirugía a la que fue sometido Thiago Medina resultó clave para estabilizarlo: “Tiene que mejorar. Si mejora sería recién operado en colaboración de dos hospitales”, explicó, en relación a la complejidad de los procedimientos que podrían realizarse en las próximas horas.

El conductor también repasó lo que ya se conoce del parte médico del ex Gran Hermano: nueve costillas comprometidas y la extirpación del bazo. “No hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría”, advirtió, dejando en claro la fragilidad del cuadro y el alto riesgo que implicaría moverlo a otro centro de salud.

El pronóstico de Adrián Pallares sobre Thiago Medina

Durante la emisión del programa, Adrián Pallares ahondó en las dificultades que enfrentan los médicos: “Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago”, señaló, visiblemente preocupado por el estado de Thiago Medina.

Además, aportó un dato que generó aún más inquietud: “Hay que decirlo. También un poco de fiebre en ese cuerpo, lo cual también es complicado”. La aparición de fiebre en un paciente con múltiples cirugías suele ser una señal delicada, ya que puede estar vinculada a infecciones o complicaciones internas.

Thiago Medina

De esta manera, Adrián Pallares describió un panorama incierto en torno a la evolución de Thiago Medina. Con la colaboración de profesionales del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría y el equipo de cirugía torácica del Mariano y Luciano de la Vega, los médicos evalúan los pasos a seguir, mientras la familia y sus seguidores esperan por señales de recuperación.