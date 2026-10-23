ORDER Nutritional Science: tecnología e innovación en nutrición

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ORDER Nutritional Science nació de una convicción: el futuro de la salud estará cada vez más orientado hacia la prevención y medicina integrativa. Con esa visión, su fundador, Adrián Federico Valerio, encontró en su experiencia en la industria farmacéutica el punto de partida para impulsar una marca argentina con estándares internacionales, enfocada en incorporar avances científicos y tecnológicos al desarrollo de suplementos nutricionales.

La idea fue trabajar sobre moléculas conocidas y explorar cómo la tecnología podía ampliar sus posibilidades de aplicación nutricional. Desde esa perspectiva, la propuesta pone el foco tanto en los ingredientes como en las formas de desarrollarlos y formularlos.

Su identidad se apoya en cuatro pilares: ciencia, tecnología, calidad e innovación. Entre las herramientas por las que apuesta se encuentran los sistemas liposomales, las nanomicelas y los mecanismos de liberación controlada. Según explica la marca, estas tecnologías ofrecen posibilidades para optimizar la estabilidad, la protección y la administración de determinadas moléculas.

“Innovar no siempre significa descubrir una molécula nueva, sino encontrar nuevas formas de potenciar su aprovechamiento a través de la tecnología”, sostiene Valerio. Esa filosofía orienta sus desarrollos y sus alianzas con laboratorios y especialistas internacionales.

De la investigación al desarrollo de un portafolio propio

El proyecto pasó de una etapa de investigación y desarrollo a convertirse en una propuesta comercial en Argentina. En ese recorrido, organizó su portafolio en tres áreas estratégicas: salud y bienestar, nutrición deportiva y nutricosmética.

El proceso incluyó la selección de ingredientes y tecnologías, junto con la consolidación de vínculos internacionales que acompañan su desarrollo. Así, la compañía busca construir una propuesta de largo plazo dentro de la industria nutricional.

Sus próximos pasos apuntan a afianzar su presencia en el país y avanzar progresivamente hacia Latinoamérica y otros mercados internacionales. También prevé incorporar nuevas tecnologías de formulación, ingredientes y formatos.

Con esa proyección, ORDER aspira a transformar el conocimiento científico en nuevas oportunidades para la nutrición y el bienestar, y a posicionarse como una compañía argentina reconocida por su capacidad de desarrollo tecnológico.

CONTACTO

Whatsapp: 11 5635-9831

Instagram: @orderscience

Mail: [email protected]

Web: www.order-science.com