Wanda Nara mostró la impactante piscina que tiene dentro de su habitación en un lujoso hotel de Maldivas

Luego de que se confirmara el final de su batalla judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió celebrar esta nueva etapa de su vida con un viaje soñado a Maldivas junto a Martín Migueles. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió con sus seguidores distintos momentos de su llegada al exclusivo destino.

Wanda Nara

Wanda Nara se ha encargado de documentar todo el viaje, desde que abordó el avión hasta que confirmó la llegada a su destino con una foto de dos valijas. También compartió imágenes de bicicletas de paseo, asegurando que serán su medio de transporte durante su estadía.

Así es el exclusivo hotel en donde se hospeda Wanda Nara

Entre las imágenes que más llamaron la atención de sus seguidores se destacó la habitación donde se aloja Wanda Nara. El cuarto tiene un diseño minimalista y muy luminoso, con una gran cama king size y decoración en tonalidades blancas y marrones.

Así es la habitación en donde se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

El espacio está revestido con paredes y techos de madera clara, un recurso típico de los resorts de lujo frente al mar que aporta calidez y una sensación de conexión con la naturaleza. Desde la habitación también se accede a una terraza privada con sillones exteriores y una pequeña mesa, ideal para contemplar el paisaje.

Una pileta privada

En otra de las historias que compartió, Wanda Nara mostró una escena íntima de room service en la terraza de su villa. Allí se veía una mesa cuidadosamente preparada con vajilla blanca minimalista, cubiertos perfectamente alineados y una botella de agua de vidrio junto a pequeños recipientes con salsas.

Así es la habitación en donde se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

Detrás de la mesa se podía ver uno de los detalles más impactantes del lugar: una piscina privada iluminada con agua color turquesa que contrasta con la oscuridad de la noche y el mar abierto. Es así como Wanda Nara disfruta de haber cerrado por completo un capítulo judicial con Mauro Icardi.