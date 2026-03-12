Así fue el festejo de cumpleaños de Cathy Fulop estrenando título de abuela

A pocos días de haberse convertido en abuela por primera vez, Cathy Fulop celebró sus 61 años rodeada de afecto, recuerdos y mensajes de su familia. El cumpleaños tuvo un condimento especial: fue el primero que vivió con el nuevo rol que llegó a su vida tras el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Como suele hacer en cada fecha importante, la venezolana decidió compartir el momento con sus seguidores. Y lo hizo con un video cargado de emoción y humor de distintas etapas de su vida.

Cathy Fulop

Cathy Fulop y un cumpleaños lleno de recuerdos

Para celebrar su nuevo año de vida, Cathy Fulop publicó en su cuenta de Instagram un video que repasa algunos de los momentos más importantes de su historia personal y profesional. En las imágenes aparecen escenas de sus primeros pasos en el espectáculo, su recordado paso por Miss Venezuela 1986 y diferentes momentos de su carrera artística. También incluyó fragmentos de su vida familiar junto a Ova Sabatini y sus hijas, Oriana y Tiziana.

Cathy Fulop celebró sus 61 años con una torta especial y compartió un momento íntimo junto a su nieta Gia, en su primer cumpleaños como abuela.

En el mensaje que acompañó la publicación, la actriz reflexionó sobre el camino recorrido y la nueva etapa que atraviesa. “61 vueltas al sol… ¡y qué lindo viaje ha sido!”, escribió al comenzar el posteo. Allí recordó a la joven que se subió al escenario de Miss Venezuela llena de ilusiones y también celebró todo lo que vino después. “La vida me regaló una carrera hermosa, una familia maravillosa y el privilegio más grande de todos: ser mamá”, expresó en su texto.

Cathy Fulop y el debut como abuela de Gia

Este cumpleaños tuvo un significado especial porque llegó pocos días después del nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La llegada de la bebé revolucionó a toda la familia y llenó de alegría a la actriz, que vive con entusiasmo esta nueva etapa. En su publicación, Fulop también habló de lo que significa para ella convertirse en abuela. “Y ahora la vida me sorprende otra vez con un nuevo capítulo que me llena el alma: ser abuela de Gia”, escribió emocionada.

Según contó, vive este nuevo rol desde un lugar de felicidad absoluta. “Ser abuela… ¡qué palabra tan linda! La estoy viviendo desde un lugar de pura felicidad y amor infinito”, expresó.

Fiel a su estilo, Cathy Fulop también sumó humor a la celebración. En el video aparece caracterizada como una abuela clásica, con peluca canosa, lentes y empujando un cochecito. Sin embargo, dejó claro que su idea es vivir esta etapa con su propia impronta. “Quiero ser la abuela más consentidora, la más chévere y divina, llena de risas y abrazos”, aseguró.

El festejo no quedó solo en sus redes. Ova Sabatini, su compañero de vida desde hace más de treinta años, le dedicó un mensaje lleno de amor recordando el camino que recorrieron juntos. Sus hijas, Oriana y Tiziana, también compartieron fotos y palabras de cariño. Entre recuerdos, humor y emoción, Cathy celebró un cumpleaños especial, atravesado por el amor de su familia y la alegría de empezar una nueva etapa como abuela.