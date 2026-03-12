Lizardo Ponce mostró su nuevo comedor: estilo industrial y con el juego de las sillas que es tendencia este 2026

Lizardo Ponce mostró su nuevo comedor con estilo industrial y el juego de sillas que marca tendencia este 2026, un espacio que combina modernidad y minimalismo. La elección de materiales y texturas refuerza la estética contemporánea, logrando un ambiente que se integra con naturalidad al resto de la casa y que refleja una propuesta decorativa actual.

Lizardo Ponce marcó la tendencia del 2026 con un increíble juego de sillas

Lizardo Ponce presentó su nuevo comedor con estilo industrial y el juego de sillas que es tendencia este 2026, un ambiente que apuesta por la sobriedad y la elegancia. La disposición del mobiliario y el contraste visual generan un espacio armónico, pensado para la vida cotidiana y que se adapta a su personalidad.

Lizardo Ponce

A través de su cuenta de Instagram, compartió distintas imágenes de su residencia que impactaron a todos sus seguidores. Uno de los espacios que más llamó la atención fue el comedor, que mantiene una narrativa minimalista, donde cada detalle suma a la decoración general de toda la propiedad.

En el medio del ambiente, se aprecia una mesa rectangular, en negro mate, que se impone con un diseño sobrio y robusto. Su superficie contrasta con la calidez del piso de madera clara, logrando un equilibrio visual que combina fuerza y armonía. Este contraste es clave para entender el estilo industrial contemporáneo que tiene la casa de Lizardo Ponce.

Lizardo Ponce

Alrededor de la mesa se ubican seis sillas que capturan todas las miradas. Su estructura metálica cromada, con base tipo cantiléver, sin patas traseras, aporta ligereza y un aire moderno. Este detalle de diseño no solo es funcional, sino que también refuerza la estética del espacio. Sin embargo, el rasgo más distintivo está en los respaldos, un marco negro que se combina con un entramado de rejilla tipo cannage en tono natural.

Así es la casa de Lizardo Ponce, que sostiene un estilo minimalista con detalles modernos

El comedor se integra a una vivienda que refleja la personalidad de Lizardo Ponce. Su primera casa, ubicada en un barrio residencial, combina amplitud y luminosidad con detalles que marcan tendencia. Los ambientes se caracterizan por grandes ventanales que permiten potenciar la sensación de espacio abierto.

Lizardo Ponce

Otro detalle que cautivó a sus seguidores fue la cocina, moderna y funcional, que se conecta con el comedor, reforzando la idea de integración y practicidad. Los tonos neutros predominan en las paredes, pero el punto focal se lo llevan los muebles de color negro que aportan carácter y calidez. El living, por su parte, se destaca por un mobiliario cómodo y versátil, pensado para la vida diaria.

En el área privada, los dormitorios mantienen la misma línea minimalista, con paletas claras y mobiliario de diseño simple. La elección de materiales y texturas busca transmitir serenidad, convirtiendo cada espacio en un refugio personal. La apuesta por el contraste marca el pulso de la decoración contemporánea.

La cocina de Lizardo Ponce

Lizardo Ponce mostró su nuevo comedor con estilo industrial y el juego de sillas que es tendencia este 2026. Su elección consolida un espacio donde la mesa en negro mate y los respaldos en cannage natural se integran en una propuesta moderna y minimalista. La combinación de materiales entre lo sobrio y lo cálido define cada ambiente.

VDV