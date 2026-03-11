Olvida la regla de las camperas deportivas: Enzo Fernández demuestra que la shacket azul marino es la apuesta segura para otoño

Lejos del clásico look deportivo que suele asociarse a los futbolistas, Enzo Fernández volvió a demostrar que su estilo también puede jugar fuerte en el terreno de la moda. Esta vez lo hizo como protagonista de la nueva campaña Otoño-Invierno 2026 de EQUUS, donde sorprendió con un estilismo sofisticado que mezcla referencias retro, sastrería relajada y denim contemporáneo

Enzo Fernández para EQUUS

En ese contexto, la pieza central del outfit de Enzo Fernández es una shacket azul marino, una prenda híbrida entre camisa y chaqueta que se consolida como una de las apuestas más fuertes para el otoño.

La prenda clave del look del look de Enzo Fernández

En el estilismo que lució Enzo Fernández, la shacket funciona como el punto de equilibrio del outfit. La prenda, de corte corto y estructura marcada en los hombros, aporta sofisticación sin perder comodidad, un recurso cada vez más presente en la moda masculina contemporánea.

Enzo Fernández para EQUUS

El azul marino suma además un toque clásico que permite combinarla con facilidad. En este caso, Enzo Fernández la llevó sobre capas claras que iluminan el conjunto, logrando un contraste sutil que refuerza la elegancia relajada del look.

Los accesorios que modernizaron el look de Enzo Fernández

Otro de los elementos que define el estilismo de Enzo Fernández es el jean oscuro deslavado de silueta recta y amplia, una tendencia que continúa ganando terreno frente a los pantalones skinny que dominaron la moda masculina durante años.

Enzo Fernández para EQUUS

El conjunto de Enzo Fernández se completa con botas negras robustas que aportan peso visual en la parte inferior del outfit. Esta elección no solo equilibra las proporciones del look, sino que también introduce un aire más contemporáneo que transforma el estilismo en una propuesta moderna, minimalista y muy alineada con la estética editorial que hoy domina la moda masculina.