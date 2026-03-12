Natalia Oreiro, Jorge Marrale, Rafael Ferro y Paola Barrientos arrasan con el estreno de una nueva película argentina

El cine nacional suma uno de sus estrenos más esperados de 2026 con La Casaca de Dios, la nueva película dirigida por Fernán Mirás y escrita por Marcos Carnevale. Con una historia que combina emoción, humor y pasión futbolera, el film propone una mirada humana sobre uno de los objetos más míticos del deporte argentino.

Natalia Oreiro y Jorge Marrales en La casaca de Dios

La producción cuenta con un elenco de grandes figuras encabezado por Natalia Oreiro y Jorge Marrale, acompañados por Rafael Ferro y Paola Barrientos, entre otros reconocidos actores. Antes de su llegada a las salas del país, la película tendrá su debut internacional el 11 de marzo en el Festival de Málaga, donde será presentada dentro de la sección oficial fuera de concurso.

De qué trata La Casaca de Dios

La historia se inspira en hechos reales y toma como punto de partida uno de los momentos más recordados del fútbol mundial: el partido entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 1986. En aquel encuentro, Diego Maradona convirtió dos goles que quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva: el llamado Gol del Siglo y la polémica Mano de Dios.

La casaca de Dios

Décadas después de ese partido histórico, la trama sigue a Titi Malvestiti, interpretado por Jorge Marrale, un utilero de un club de barrio que carga con un pasado marcado por la Guerra de las Malvinas y por un secreto íntimo relacionado con aquella camiseta azul que se convirtió en una reliquia del fútbol argentino.

Un objeto con un valor inimaginable

Cuando el protagonista descubre que la histórica camiseta utilizada por Diego Maradona será subastada como una pieza de memorable invaluable, decide emprender una misión tan emotiva como inesperada para recuperarla. En ese viaje, acompañado por amigos del club, se enfrentará a un mundo donde los recuerdos también pueden tener precio.

La casaca de Dios

Con producción de Frontera+, Condeco Media y Prisma Cine, fotografía de Lucio Bonelli y música original de Iván Wyszogrod, además de un elenco encabezado por Natalia Oreiro, Jorge Marrale, Rafael Ferro y Paola Barrientos, La Casaca de Dios llegará a los cines argentinos el 9 de abril de 2026, prometiendo emocionar al público con una historia que mezcla fútbol, historia y sentimientos profundamente argentinos.