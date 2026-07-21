En CARAS: De Dante Ortega y Julieta Prandi en un restaurante al aniversario de Redrado con Lulú

De la apertura de un nuevo restaurante en Palermo a románticas declaraciones de amor, pasando por el regreso de un clásico de la música electrónica y la pasión por el Mundial, estas fueron algunas de las postales que dejaron los famosos en los últimos días. Un repaso por los encuentros, celebraciones y eventos que marcaron la semana.

Dante Ortega, Julieta Prandi, Benjamín Vicuña y Adrián Suar: cruces y encuentros en un nuevo restaurante palermitano

Dante Ortega y su tía política, Julieta Prandi, pareja de Emanuel Ortega, disfrutaron de una comida en Cruz Godoy, el nuevo restaurante de Palermo que reinterpreta las brasas desde una mirada contemporánea. En el mismo lugar también compartieron mesa Benjamín Vicuña y Adrián Suar, productor de la elogiada película Secreto en la montaña.

Benjamín Vicuña y Adrián Suar.

Martín Redrado celebró un nuevo aniversario con Lulú Sanguinetti y le dedicó un romántico mensaje

Un nuevo aniversario de pareja fue la excusa perfecta para una declaración de amor. A través de sus redes sociales, Martín Redrado compartió una foto junto a Lulú Sanguinetti y escribió: "Feliz aniversario, mi Lulú". El economista agregó: "Sos un regalo de Dios, como te dije hace cuatro años. Te amo con todo mi ser". Así, dejó por un momento la frialdad de los números para mostrar el gran presente sentimental que atraviesa junto a su pareja, con quien mantiene una relación consolidada y de bajo perfil.

Marco Carola regresa a Punta del Este con una nueva edición de Music On

Music On confirmó su regreso a Punta del Este el próximo 2 de enero en Open Park. La marca creada por el DJ italiano Marco Carola volverá a reunir a fanáticos de la música electrónica con una propuesta de nivel internacional. Figura habitual de la escena de Ibiza y de los principales clubes del mundo, el artista napolitano encabezará, una vez más, un line-up con invitados internacionales.

Marco Carola estará en Punta del Este el próximo 2 de enero.

Victoria Xipolitakis vivió de cerca la pasión mundialista en Nueva York

La pasión por la Selección Argentina llevó a Victoria Xipolitakis a vivir una experiencia inolvidable en Nueva York. Invitada por Telefe, asistió a los dos últimos partidos del Mundial, se alojó en la casa de Marley junto a su hermana Estefanía y agradeció al conductor y a todo su equipo por la experiencia. Tras vivir con emoción la final, felicitó a los jugadores por la entrega que demostraron a lo largo del torneo.