Viajá con Yani: la profesora de inglés prepara un viaje grupal para 2027

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¿Qué es “Viajá con Yani”?

Es el proyecto que más ilusión me hace y que tengo en mente desde hace mucho. Se trata de un viaje grupal para vivir el inglés en situaciones reales: el aeropuerto, el hotel, la calle, un restaurante. Es la continuación natural de lo que hago en mis clases, pero llevada al mundo real. Todavía estoy dándole forma, pero ya puedo contar que se viene el año que viene.

¿Quiénes van a poder sumarse?

Va a estar abierto a toda la comunidad. No hace falta ser alumno ni tener un nivel avanzado: alcanza con ganas de viajar y de animarse a comunicarse. La idea es que nadie viaje con el miedo de no entender, porque va a haber compañía y contención en cada paso.

¿Por qué un viaje y no una clase más?

Porque el inglés no se memoriza: se usa. Puedo enseñarte todas las frases del mundo, pero hasta que no las usás frente a alguien que no habla tu idioma, no son tuyas. Por eso quiero que vivan ese momento, pero acompañados.

¿Cómo se va a preparar el grupo?

En dos pasos. Primero, ganando fluidez en las clases: en el Club de Conversación charlamos, debatimos y damos opiniones sobre temas variados, y en las Speaking Classes trabajamos estructuras y vocabulario de forma progresiva según el nivel. Segundo, con un curso especial para viajeros que voy a lanzar, donde practicamos el vocabulario y las situaciones puntuales de un viaje: hacer el check-in, pedir ayuda, preguntar una dirección, reaccionar cuando no entendemos algo. La idea es que cuando llegue el momento no haya que pensar, sino simplemente responder.

¿Qué esperás que se lleve cada viajero?

Confianza. Más que vocabulario o gramática, me gustaría que vuelvan sabiendo que pueden arreglárselas solos en otro idioma. Ese es el verdadero resultado.

¿Dónde pueden enterarse de las novedades?

Voy a ir compartiendo todo en mis redes, incluido el curso para viajeros. Quienes quieran ser de los primeros en saber cuándo se abre el cupo pueden escribirme por mensaje directo.

Instagram: @englishwithyani