Poner límites no es levantar muros

CONTENT CARAS LIKE

Uno de los motivos de consulta que más se observan es la dificultad para poner límites en los vínculos, sobre todo, en los más cercanos ya sea con la familia, la pareja, amistad o trabajo.

La dificultad más grande aparece por miedo a que se genere algún conflicto a partir de la puesta del límite, e incluso por temor a perder el vínculo. Pero también hay dificultad en la forma en que se ponen esos límites, que, muchas veces, desembocan en un conflicto mayor. Por esta razón, se sostienen ciertos comportamientos que no se toleran del otro y que generan gran malestar.

Ahora bien, ¿qué son los límites? Son reglas, criterios o fronteras invisibles que una persona establece para proteger su bienestar físico, mental y emocional frente a los demás. Esos límites determinan cómo nos relacionamos y cómo permitimos que se relacionen con nosotros.

Los límites sanos nos permiten reconocer nuestras necesidades, expresar lo que sentimos y cuidar nuestro bienestar, respetando también la autonomía del otro, lo que permite a las personas sentirse más seguras.



Pero ¿qué pasa cuando se vuelven rígidos? ¿Qué sucede cuando la puesta de límites llega justamente cuando ya no se tolera más? Aparecen muros o barreras que nos alejan de los demás y dificultan la posibilidad de dialogar, negociar y construir vínculos sanos. Esto se convierte más en una imposición que en un límite en sí mismo. Un ejemplo sería “Si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces prefiero no hablar”.

Esta rigidez puede estar relacionada con el miedo a sufrir o a perder el control; sin embargo, comprender qué nos pasa nos permite elegir cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente.

Es importante tener en cuenta que un “NO” puede estar acompañado de algo más. Esto marca un camino para guiarnos y ordenarnos, es decir, “no quiero ni permito esto, pero SÍ quiero y permito esto otro”.

Para que los límites sean sanos es importante que sean flexibles, que generen comunicación y negociación con los demás. Un límite saludable no busca controlar al otro, al contrario, busca cuidar el vínculo sin dejar de cuidarse a uno mismo. Nos permite relacionarnos sobre la base del respeto mutuo y la reciprocidad. Aprender a poner límites también implica aprender a vincularnos mejor.

Lic. en Psicología Florencia Narváez

Instagram: @psicologaflorencia

mail: [email protected]