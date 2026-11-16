¿Hasta cuándo?

Nacemos necesitando de otros. Aprendemos a hablar porque alguien nos habla. Construimos nuestra identidad en relación con otros. Y, sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida intentando demostrar que podemos solos.
Vivimos en una época donde poder con todo parece haberse convertido en una especie de mérito. Resolver. Sostener. Seguir. No molestar. No depender. Como si necesitar de otros fuera una señal de debilidad y no una característica profundamente humana. A veces, poder solos también significa no saber cómo pedir.
Escuchamos muchas veces frases como: “Yo puedo solo” o “No quiero molestar”. Y quizás durante un tiempo sea cierto. Podemos. Seguimos funcionando, seguimos cumpliendo, seguimos respondiendo. Pero pocas veces nos detenemos a pensar a qué costo.
Porque no todo lo que podemos sostener significa que deberíamos sostenerlo de esta manera. A veces confundimos fortaleza con aguante. Y no son lo mismo. La fortaleza no siempre está en resistir un poco más. A veces también incluye el reconocer cuándo algo empezó a pesar demasiado. Tal vez el punto no sea únicamente cuánto más podemos sostener, sino por qué creemos que deberíamos sostenerlo solos.
Vivimos atravesados por vínculos. Somos seres profundamente sociales. Y, sin embargo, muchas veces vivimos como si necesitar de otros fuera un error. Como si el ideal fuera no necesitar nunca de nadie.
El problema no es necesitar ayuda, sino que es haber construido una idea de fortaleza donde pedirla quedó afuera. Aprendimos a medir nuestra fortaleza por cuánto somos capaces de soportar. Por cuánto podemos resolver sin incomodar, sin pedir, sin mostrar que algo nos afecta. Como si el verdadero logro fuera el atravesar las dificultades sin que nadie note cuánto pesan.
Lo veo con frecuencia: Personas que llegan al consultorio después de mucho tiempo de sostener algo en silencio. Esperando que pase. Esperando poder resolverlo. Llegando hasta sus límites para permitirse consultar con un profesional. Como si sus sufrimientos tuvieran que demostrar que son lo suficientemente grandes para ser atendidos.
Pedir ayuda no siempre significa que ya no podemos. A veces significa justamente que pudimos reconocer algo importante, que es que no tenemos que poder solos con todo. Porque no existe una vida completamente aislada de los demás. Hay momentos donde necesitamos sostener y otros donde necesitamos dejarnos sostener.
No se trata de demostrar cuánto más podemos aguantar, sino de preguntarnos cuánto de lo que hoy sostenemos es porque lo elegimos y cuánto porque sentimos que no tenemos otra alternativa.
Lic. Érica Roldán
Instagram: @lic_eri
Mail: [email protected]
Teléfono: 3492609223