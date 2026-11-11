Jairo Indumentaria: de un sueño familiar a una marca jujeña con proyección nacional

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Jairo Indumentaria nació con algo muy especial: la confección de una prenda para la sobrina de su fundador, Jairo Rodrigo Torrez. El proyecto comenzó junto a su padre, atendiendo a pocos colegios. Con esfuerzo, incorporaron personas, maquinaria y tecnología, hasta convertirse en una marca reconocida en indumentaria para egresados en Jujuy.

Actualmente, confeccionan camperas, buzos y chombas para estudiantes de jardín, primaria y secundaria, además de indumentaria personalizada para emprendimientos y empresas.

Diseño e innovación desde Jujuy

Como diseñador, Torrez siempre buscó innovar. Jujuy posee una enorme riqueza textil y artesanal, pero su intención era explorar nuevas propuestas para las generaciones jóvenes. Al observar las camperas reversibles de Buenos Aires, se preguntaba por qué no podían confeccionarse también en su provincia. Esa inquietud lo impulsó a investigar y desarrollar alternativas.

La marca también presentó una cápsula de mamelucos inspirada en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, prendas que su fundador admiraba desde chico y que hoy puede reinterpretar desde el diseño.

La innovación tecnológica es otro de sus pilares. Durante ExpoJuy, junto al equipo de Economía del Conocimiento, presentaron una plataforma para diseñar y visualizar camperas en 3D. Además, participaron en proyectos de streaming y colaboraciones con Canal 2.

Compromiso ambiental y proyección nacional

El compromiso ambiental se refleja en el aprovechamiento de retazos textiles para crear nuevas prendas y colecciones. Bajo el lema «Un buzo por una planta», la marca entrega etiquetas plantables que buscan concientizar a los estudiantes sobre el impacto ambiental de la industria textil y fomentar hábitos responsables.

Otro logro significativo fue recibir el Sello Distintivo Origen Jujuy, otorgado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, que reconoce y promueve la producción con identidad local.

Una de las primeras grandes metas de Torrez fue trabajar con el Colegio El Salvador, una institución con numerosos estudiantes. Actualmente, llevan cuatro años consecutivos confeccionando sus prendas de egresados, un logro que refleja la confianza construida y el compromiso del equipo.

De cara al futuro, su sueño es abrir un local propio, expandirse por todo el NOA y llegar a Buenos Aires.

Con una identidad profundamente vinculada a sus raíces, Jairo Indumentaria busca demostrar que desde Jujuy es posible innovar, generar oportunidades y construir una marca con proyección nacional, sin perder su esencia.

Instagram: @buzos.deegresados

TikTok: @jairo.indumentaria