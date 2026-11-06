Plenamente Consciente: la Lic. Silvana Verd y el arte de acompañar historias, despertar posibilidades y dejar huellas

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Lic. ¿Qué te llevó a elegir la psicopedagogía y en qué momento descubriste que acompañar procesos de aprendizaje también significaba dejar huellas en la vida de las personas?

Me llevo a elegir la psicopedagogía las ganas siempre de acompañar a las personas, de ofrecer una ayuda y ser sostén en algunos casos, porque creo en el potencial de cada persona para aprender, crecer y transformarse. Y así descubrí que acompañar proceso de aprendizaje significa dejar huellas profundas, porque detrás de cada persona hay una historia, una forma particular de ver el mundo y muchas posibilidades por descubrir.

Elegí esta profesión porque quiero acompañar procesos, construir vínculos, abrir caminos y acompañar a cada uno a descubrir sus propias posibilidades y capacidades y sobre todo la Psicopedagogia nos invita a mirar más allá de las dificultades, a trabajar con sensibilidad, compromiso, responsabilidad y sobre todo respeto.



Plenamente Consciente transmite una idea de presencia, comprensión y apertura. ¿Qué valores buscás transmitir desde ese espacio?

Los valores que busco transmitir son de cooperación, solidaridad, autoconocimiento, autocuidado, presencia consciente, compasión y autocompasión, ética y compromiso, respeto por la singularidad, vínculos saludables y conciencia que transforma.



¿Cómo incorporás el mindfulness en tu abordaje psicopedagógico y cuáles son sus beneficios?

Incorporo el Mindfulness como una filosofía de vida y de acompañamiento, que integra el ser, el sentir, el aprender y el hacer, desde una mirada humana, consciente y comprometida, porque comprendí que, para acompañar a otros, primero necesitamos estar presentes, escucharnos y reconocernos como seres humanos.

Los beneficios son varios, entre ellos: mejora la capacidad de atención y concentración, las funciones ejecutivas, las relaciones y los vínculos, disminuye el estrés y la ansiedad, mejora el sueño y la capacidad de pensamiento, favorece la autorregulación y gestión emocional. Y todo esto permite fortalecer el bienestar y vivir con mayor consciencia.

Muchas veces hablás de confiar en el otro incluso antes de que pueda hacerlo por sí mismo. ¿Qué importancia tiene esa confianza en los procesos psicopedagógicos?

La confianza es uno de los pilares fundamentales de todo vínculo humano, ya que nos permite sentirnos seguros, escuchados, valorados y respetados. La confianza, no es solo un valor, es una condición que favorece el encuentro, el aprendizaje y sobre todo la transformación.

Es importante en los procesos psicopedagógicos porque genera seguridad emocional y esto es así, cuando la persona puede expresarse con autonomía y sin temor a ser juzgada o descalificada. Otro aspecto, es que permite preguntar, equivocarse, explorar y aprender, es decir a enfrentar nuevos desafíos, a equivocarse. Sentir que alguien confía en nosotros, nos hace fortalecer nuestras capacidades y así poder reconocer el potencial que hay detrás de cada uno.

Por otro lado, es fundamental para construir vínculos sanos, promoviendo la escucha activa y amable, la comunicación autentica, el respeto, empatía y la cooperación y colaboración.

Resumiendo, en la práctica psicopedagógica, el vínculo de confianza favorece para que la persona participe y descubra durante el proceso diagnostico o vincular, sus propias capacidades para que pueda construir nuevas posibilidades.

Cuando pensás en la huella que querés dejar a través de Plenamente Consciente, ¿qué te gustaría que cada persona se lleve de su experiencia y descubra sobre sí misma?

Cuando pienso en una huella, que quiero dejar, es que la persona se lleve más que una herramienta, una técnica o un aprendizaje. Quiero que se lleve un encuentro consigo mismo, que descubra que tiene recursos, fortalezas, que quizás todavía no las había visto. Que aprenda a escuchar su voz interior, su cuerpo, a respetar sus tiempos, sus emociones, y a comprender que no necesita ser perfecto para crecer y transformarse. Que aprenda a detenerse, a vivir en la presencia, en el aquí y ahora, a disfrutar, a mirarse con más compasión. Que comprenda que cada pequeño paso tiene valor, que las dificultades o frustraciones, no la definen y que siempre existen nuevas posibilidades de elegir y construir.

No quiero simplemente que las personas se vayan siendo diferentes, sino que puedan reencontrarse con quienes son, reconocer su propio valor y descubrir todo lo que son capaces de ser. Porque para mí PLENAMENTE CONSCIENTE, es mucho más que un proyecto profesional y mi marca registrada: es una manera de acompañar la vida desde la presencia, el amor, la sensibilidad y el compromiso humano. Y que descubran sobre si mismas que puedan decirse: mis emociones merecen ser escuchadas, puedo elegir como responder antes de reaccionar, mi historia es importante y mi camino es único.

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Lic. Silvana Verd-Psicopedagoga.MP 109

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