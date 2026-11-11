Libélula: estética, bienestar y formación profesional con una mirada personalizada

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Libélula nació de la iniciativa de Cecilia Guerrero, quien buscó crear un espacio de estética donde la belleza y el bienestar se trabajen de manera personalizada, teniendo en cuenta no solo el aspecto físico, sino también las emociones y el estilo de vida de cada persona.

La iniciativa surgió cuando su creadora comenzó a estudiar estética corporal como un hobby, motivada por el deseo de mejorar aspectos de su propio cuerpo. Sus experiencias en distintos centros, donde los tratamientos solían ser estandarizados, la impulsaron a desarrollar una propuesta basada en la escucha, la comprensión y la atención sin prejuicios.

Desde sus comienzos, el objetivo fue que cada mujer pudiera sentirse cómoda, disfrutar de un momento para sí misma y encontrar un espacio donde resaltar su belleza.

De un emprendimiento en casa a una academia de estética

Los primeros pasos de Libélula tuvieron lugar en el living de un departamento, donde su fundadora armaba y desarmaba diariamente el espacio para recibir a sus clientas. Con el tiempo, logró abrir su primer local y ampliar la difusión de sus servicios.

El crecimiento del emprendimiento también dio lugar a una nueva etapa: la creación de una academia de capacitación en estética, que le permitió compartir sus conocimientos y formar a otras personas interesadas en desarrollarse profesionalmente.

Con una trayectoria de 10 años formando profesionales de manera presencial, la propuesta educativa se convirtió en una parte importante de su identidad.

Nuevas oportunidades de formación en estética

Actualmente, Libélula busca ampliar su alcance mediante el lanzamiento de cursos online, destinados a personas que desean aprender un oficio, encontrar una salida laboral o comenzar su propio emprendimiento, incluso desde sus hogares.

La iniciativa permitirá acercar la capacitación a estudiantes de distintas regiones del país, manteniendo el compromiso con la enseñanza que caracteriza a su academia.

De esta manera, Libélula continúa desarrollando una propuesta que integra estética, bienestar y formación profesional, con el objetivo de acompañar tanto a quienes buscan cuidar su imagen como a quienes desean construir su futuro dentro del sector.

Contacto:

Instagram: @libelulacentrodeestetica | @institutoceciliaguerrero

Web: www.institutoceciliaguerrero.com

Teléfonos: 3455479318 / 3455497316