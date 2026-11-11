Hablemos de Fertilidad y Derecho: un espacio de acompañamiento, información y derechos

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Hablemos de Fertilidad y Derecho nació de la experiencia personal y profesional de Luciana, abogada con 30 años de trayectoria, coach y estudiante de Psicología. Su historia como madre gracias a un tratamiento de fertilidad, atravesada también por la pérdida del padre de su hijo durante el embarazo, marcó el origen de una iniciativa destinada a informar, escuchar y acompañar a otras mujeres.

A partir de esas vivencias, decidió unir sus conocimientos jurídicos con su experiencia personal para crear un espacio donde hablar de fertilidad, maternidad y derechos desde una perspectiva cercana, sin tabúes ni mandatos.

Una comunidad para compartir experiencias y conocer derechos

La propuesta busca construir una comunidad en la que las mujeres puedan encontrar información clara, compartir sus historias y sentirse acompañadas durante sus procesos personales.

Su diferencial está en la combinación de la experiencia jurídica, la maternidad a través de un tratamiento de fertilidad y la formación en coaching y Psicología, integrando el conocimiento profesional con la sensibilidad necesaria para comprender distintas realidades.

Con el tiempo, lo que comenzó como un espacio para compartir vivencias e información legal evolucionó hacia una comunidad de intercambio y acompañamiento. Para Luciana, uno de sus principales valores es reconocer que la fortaleza también puede encontrarse en el vínculo con otras mujeres.

Fertilidad, adopción y nuevas formas de construir una familia

Entre sus próximos objetivos, Hablemos de Fertilidad y Derecho busca consolidarse como un espacio de referencia para mujeres y familias, ampliando sus propuestas de información y orientación.

Uno de sus principales propósitos es contribuir a que los tratamientos de fertilidad sean reconocidos como un derecho y no como un privilegio, promoviendo el acceso a información jurídica.

Además, proyecta incorporar orientación legal en materia de adopción, con el objetivo de acompañar diferentes caminos hacia la maternidad y la paternidad, desde el respeto por cada historia familiar.

Su visión apunta a que cada persona que llegue al espacio pueda encontrar respuestas, contención y herramientas para tomar decisiones informadas. Una propuesta que busca recordar que, incluso después de atravesar momentos difíciles, es posible volver a empezar y construir nuevos proyectos.

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