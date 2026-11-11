Lau Ysnardez: estrategia de negocios y una nueva mirada sobre el éxito

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Lau Ysnardez desarrolló una trayectoria de más de dos décadas en el mundo corporativo, vinculada al marketing estratégico, la gestión comercial, la evaluación de negocios y la experiencia del cliente. Su recorrido profesional le permitió comprender el funcionamiento de las organizaciones y el impacto de las decisiones en los resultados.

Con el tiempo, comenzó a cuestionarse qué significaba el éxito y si su camino respondía a sus propias elecciones. Esa búsqueda marcó un punto de inflexión que la llevó a reinventarse, emprender y desarrollar una metodología para acompañar a otras personas. De esa transformación nació Ruta a tu Éxito, su primer libro, que dio paso a una etapa centrada en la estrategia, la consultoría y los proyectos empresariales y culturales.

Estrategia, gestión y decisiones con propósito

Su diferencial está en integrar la formación analítica como contadora pública, la experiencia en gestión de negocios y el acompañamiento estratégico. Como mentora en estrategia de negocios y cofundadora de Batacazo de Arte, un espacio cultural, combina su conocimiento profesional con los desafíos cotidianos de emprender.

Su propuesta conecta números, estrategia y personas para impulsar negocios sostenibles, con objetivos claros y criterios propios para evaluar resultados. En un contexto atravesado por la inteligencia artificial y la transformación de los mercados, destaca la importancia de interpretar los datos y convertir la información en decisiones concretas, sin perder de vista qué significa el éxito para cada proyecto.

Indicador de Éxito: una metodología para alcanzar objetivos

Actualmente, Lau desarrolla Indicador de Éxito, un concepto y una metodología propios que buscan conectar objetivos con señales, datos y decisiones estratégicas. La propuesta invita a definir qué se quiere construir, identificar indicadores relevantes y evaluar si las acciones permiten avanzar en la dirección deseada.

En paralelo, consolida su trayectoria como conferencista. En septiembre de 2026 participó en Brand Xperience Madrid con la conferencia La caja negra del emprendedor: lo que nadie cuenta de llegar al éxito. Su objetivo es expandir esta perspectiva hacia nuevos escenarios de Latinoamérica y España, mediante consultoría, conferencias y proyectos editoriales.

Instagram: @lauysnardez