Lorena Banno: Camuflaje de cicatrices, más allá de la reconstrucción mamaria

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Cuando hablamos de micropigmentación paramédica, muchas personas piensan exclusivamente en pacientes que atravesaron un cáncer de mama. Sin embargo, esta especialidad abarca mucho más y puede ayudar a quienes conviven con cicatrices que afectan su imagen corporal y su bienestar emocional.

En mi práctica diaria recibo pacientes con historias muy diferentes. Algunas personas llegan con marcas producidas por accidentes ocurridos en la infancia o durante distintas etapas de la vida. Son cicatrices que, aunque hayan sanado físicamente hace años, continúan generando incomodidad o inseguridad.

También acompaño a pacientes que se sometieron a cirugías estéticas con la expectativa de sentirse mejor con su cuerpo, pero cuyo proceso de cicatrización no evolucionó como esperaban. En algunos casos aparecen cicatrices ensanchadas, cambios de coloración o secuelas visibles que terminan convirtiéndose en una preocupación constante.

La micropigmentación paramédica ofrece una alternativa para mejorar el aspecto de estas marcas. A través de un estudio personalizado del tejido y de la coloración de la piel, trabajamos para integrar visualmente la cicatriz con el entorno que la rodea, disminuyendo el contraste y haciéndola menos perceptible.

Es importante aclarar que el procedimiento no modifica la textura ni el relieve de la piel. Su objetivo es generar una armonización cromática que ayude a disimular visualmente la cicatriz y lograr un resultado más natural.

Más allá de la mejora estética, muchas veces el verdadero cambio se produce en la forma en que la persona vuelve a relacionarse con su cuerpo. Porque detrás de cada cicatriz hay una historia, y poder verla de una manera diferente también puede formar parte del proceso de reconstrucción personal.

Detrás de cada cicatriz hay una historia única. Si querés conocer las posibilidades que ofrece la micropigmentación paramédica para tu caso, estaré encantada de asesorarte y acompañarte en el proceso.

Lorena Banno

Dermocosmiatra & PMU | Micropigmentación Reconstructiva (Areolas | Cicatrices | Cejas)

Especialista en Areola Flower (Brasil) | Artista PhiBrows

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Tel. 2396 543011

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