La nueva vida de Saula Benavente, la última pareja de Luis Brandoni

Saula Benavente transita una nueva etapa marcada por la ausencia de Luis Brandoni, con quien compartió los últimos años de vida del actor. Su figura, vinculada por más de tres décadas al ámbito cultural, se convirtió en protagonista al quedar asociada a momentos significativos junto al intérprete. Hoy, su rutina se reorganiza entre proyectos personales y recuerdos cotidianos que mantienen presente la huella de esa relación, a poco más de dos meses del fallecimiento del artista.

Entre recuerdos y nuevos proyectos: El presente de Saula Benavente, la última pareja de Luis Brandoni

Saula Benavente, última compañera de Luis Brandoni, comienza a delinear cómo continúa su vida tras la partida del actor. Su presencia discreta en el mundo artístico adquirió relevancia al acompañar al intérprete en celebraciones y en su día a día. Ahora, su historia se centra en la manera en que retoma actividades y conserva gestos que reflejan la memoria compartida. En esta nueva etapa, la directora mantiene proyectos que le permiten seguir adelante, mientras integra recuerdos a su cotidianeidad.

Luis Brandoni y Saula Benavente

A dos meses del fallecimiento del actor, la productora comienza a reorganizar su rutina, marcada por recuerdos cotidianos y la ausencia de quien fue su compañero. En una entrevista con Infobae, la guionista relató que algunos hábitos simples de su día a día se transformaron en las últimas semanas. Entre ellos, mencionó que dejó de comprar ciertos productos que solían formar parte de la mesa compartida. Sus gestos reflejaron cómo la vida doméstica se reacomoda frente a la ausencia, con situaciones que marcan la diferencia.

La relación de Saula Benavente y Luis Brandoni se había consolidado en los últimos años, incluso celebrando juntos el cumpleaños número 85 del actor. En ese momento, la productora se mostró como una presencia discreta pero significativa, acompañando al actor en un entorno familiar y cercano. Su figura se destacó sobre todo por su perfil bajo, vinculado más a la gestión cultural que a la exposición mediática. Las palabras de la guionista permitieron mirar a su pareja más allá de su figura pública y de su trayectoria en el cine y el teatro.

Luis Brandoni

Durante la entrevista, la directora habló de un Brandoni cotidiano, con rasgos sencillos y gestos que lo mostraban cercano, sorprendido por su propia popularidad y dispuesto a atender a cualquiera en cualquier momento. Recordó cómo, incluso en viajes recientes, se sorprendía de que la gente lo reconociera y se acercara. Ese mismo rasgo se evidenció en una anécdota que lo definió, cuando Robert De Niro visitó la Argentina y quiso almorzar con él, pero prefirió mantener su compromiso de comer pastas con Vittorio, su amigo de toda la vida.

Los recuerdos, los vínculos y los proyectos compartidos de Saula Benavente y Luis Brandoni

En su relato, Saula Benavente recordó también el rol de Solita Silveyra, compañera de Luis Brandoni en el último tramo de su carrera teatral. Destacó que fue fundamental para él y que, cuando lo notó más débil, le transmitió un gesto de fidelidad que ella aún conserva como recuerdo. Esa etapa mostró cómo los vínculos profesionales se transformaron en lazos de apoyo y acompañamiento, reforzando la importancia que el actor le daba a la amistad.

Luis Brandoni y Saula Benavente

A dos meses de su muerte, la gestora cultural habló desde la intimidad y no desde la solemnidad. Sus palabras se centraron en lo que queda cuando se apagan los aplausos, desde los animales, las casas y los diarios hasta lo que ya no compra. Según explicó, en cada uno de los viajes que ella realizaba, le traía distintos picantes, condimentos que eran indispensables para él. Esos detalles cotidianos reflejan cómo la ausencia se hace presente en lo más simple y cómo su vida se reorganizó desde gestos que antes compartían.

Por su parte, Saula Benavente contó un sueño que compartía con Luis Brandoni, que se centraba en tener una vida más cerca de los animales. Ella fantaseaba con un burro y pavos reales, mientras él, aunque difícil de imaginar lejos de los escenarios, se sumaba a esa ilusión. Su testimonio mostró cómo la relación atravesó distintos momentos que iban desde la compañía cotidiana hasta los proyectos compartidos, pasando por los prejuicios iniciales y la enfermedad. Su relato transmite la tranquilidad de haber vivido intensamente y de haber acompañado al destacado artista en cada etapa.

Luis Brandoni

Saula Benavente reveló cómo continúa su vida tras la partida de Luis Brandoni, con quien compartió rutinas, proyectos y momentos que marcaron sus últimos años. La productora recordó que organizaba sus días en función de los horarios de teatro del actor, y que aún le resulta difícil desarmar esas costumbres. Su relato permite ver al artista desde un costado íntimo, más allá de su figura pública, mostrando gestos sencillos y vínculos que definieron su manera de vivir.

VDV