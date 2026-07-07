El look celeste y blanco de Eva Bargiela en la previa a un nuevo partido de la selección argentina: la prenda boom en Estados Unidos

Eva Bargiela se encuentra viviendo el Mundial 2026 junto a su pareja Gianluca Simeone y su hijo Faustino. La modelo acompaña a su cuñado Giuliano, quien forma parte de la Scaloneta, y a la familia de su novio en este gran sueño mundialista. En esta oportunidad, se mostró en la previa del partido de la selección argentina contra Egipto y su look deslumbró a sus seguidores.

Eva Bargiela apostó por la musculosa fashionista que está inspirada en la camiseta argentina

En la previa del enfrentamiento entre la selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Eva Bargiela volvió a demostrar que la moda también juega un papel protagónico en esta experiencia. Mediante un nuevo posteo de Instagram, la modelo se mostró caminando por las calles de Atlanta, a pocos metros del estadio donde se disputará el partido, con un estilismo que combinó espíritu futbolero, diseño de vanguardia y una de las prendas más buscadas del momento.

Lejos de apostar por la clásica camiseta argentina, Eva Bargiela eligió una versión renovada y fashionista que captó la atención de los usuarios que la siguen en la red social. Se trata de una musculosa de edición especial de una reconocida marca deportiva que reinterpreta la histórica camiseta albiceleste con una impronta urbana, retro y veraniega, una propuesta que ya se convirtió en objeto de deseo entre los fanáticos de la moda y las tendencias.

Eva Bargiela

El diseño elegido por Eva Bargiela se destaca por su original silueta asimétrica. En la parte delantera, la prenda luce un solo hombro y una caída irregular que rompe con el formato tradicional de una camiseta deportiva. En la espalda, sorprende con un gran escote cut out y un delicado entramado de tiras cruzadas que dejan gran parte de la espalda al descubierto, aportando un aire fresco y sofisticado. Además, el logo de la marca de las tres tiras y las clásicas franjas celestes y blancas completan una pieza que fusiona identidad futbolera con estética de pasarela.

Para complementar el outfit, Eva Bargiela apostó por un estilismo súper chic: maquillaje natural, cabello suelto con pequeñas trenzas y accesorios dorados en clave minimalista. "Llegamos a Atlanta hace un rato, descansamos y miren dónde estamos. Es espectacular este lugar", expresó en el clip que compartió en su cuenta haciendo referencia al estadio donde el equipo argentino se encontrará con Egipto en busca del pase a cuartos de final del Mundial 2026.

De esta manera, el look celeste y blanco de Eva Bargiela en la previa a un nuevo partido de la selección argentina con la prenda boom en Estados Unidos cautivó a todos. Por otro lado, la influencer confirmó con esta apuesta fashionista que el sportswear sigue reinventándose y que las camisetas inspiradas en el fútbol ya no se limitan a los estadios: hoy forman parte de los looks urbanos más buscados.

De Anya Taylor Joy a Pampita y Eva Bargiela: la reversión de la camiseta argentina que es furor en el Mundial 2026

Eva Bargiela siguió una tendencia que inició la actriz Anya Taylor-Joy, quien nació en Estados Unidos pero vivió gran parte de su infancia en Argentina. La artista reconocida en Hollywood no dudó en alentar a la selección argentina con un original atuendo que se llevó todas las miradas.

Anya Taylor Joy, Camila Morrone y Pampita con la reversión de la camiseta argentina en el Mundial 2026

Más tarde, Camila Morrone y Pampita también apostaron por la musculosa de diseño asimétrico, que conserva la esencia de la camiseta albiceleste, y se caracteriza por sus detalles modernos y jugados. Las celebridades no dudaron en elegir esta pieza de una exitosa marca deportiva que se volvió furor en el marco del Mundial 2026 y la cual es ideal para crear un look canchero, contemporáneo y con impronta fashionista.