Adiós a las sillas clásicas: el exclusivo diseño que Zaira Nara eligió para reafirmar su contacto con el mundo animal

Zaira Nara volvió a elegir las redes sociales para compartir su pasión por la decoración sin perder la inspiración en la naturaleza. En una de sus últimas historias de Instagram, la modelo compartió el detalle de parte de la mueblería de su lujoso estudio ZN estudio. Las protagonistas fueron unas llamativas sillas tapizadas en estilo vacuno, una pieza que se aleja por completo del mobiliario tradicional y que refleja una de las tendencias que gana cada vez más terreno en el interiorismo y que transmite una esencia argentina.



Así son las sillas tendencia que eligió Zaira Nara para decorar su estudio



El modelo que eligió Zaira Nara, con estructura cromada y asiento revestido en tapiz estilo vacuno estilo cowhide, combina materiales de aspecto orgánico con una estética contemporánea. El resultado es una pieza de fuerte personalidad que aporta textura, calidez y un marcado espíritu artesanal, una tendencia que le da un toque exclusivo y poco convencional a la decoración interior. Lejos de los tapizados lisos y las sillas tradicionales, este tipo de diseños apuesta por mostrar un estilo natural similar al cuero, haciendo que cada pieza sea única. El estilo de animal print en tonos marrones, blancos y negros busca reforzar una estética vinculada al mundo natural y es la opción perfecta para dar vida a un rincón.

Sillas cowhide de Zaira Nara | Instagram

No es casualidad que la modelo haya elegido mostrar este detalle. Desde hace tiempo Zaira Nara mantiene una imagen asociada al campo, los caballos y una vida en permanente contacto con la naturaleza en cada uno de sus emprendimientos, y esta elección decorativa parece ir en la misma dirección: trasladar esa identidad también a los espacios interiores, y transformar cada espacio aportando objetos y muebles con textura y que no puede evitar destacarse de los demás.

Un diseño exclusivo que pisa fuerte

Las sillas de estilo cuero vacuno dejaron de ser una pieza reservada para casas de campo y comenzaron a instalarse en proyectos de interiorismo de lujo. Se utilizan tanto en comedores como en estudios creativos o livings, donde funcionan como un objeto protagonista capaz de transformar un ambiente sin necesidad de sumar demasiados elementos, aportando calidez visual y movimiento. Otras de las variantes del estilo cowhide que también han recobrado popularidad son las alfombras de cuero vacuno sintético en distintas tonalidades, incluso incorporando nuevos colores por fuera de los convencionales.

Zaira Nara | Instagram

Zaira Nara volvió a demostrar que sigue de cerca las últimas tendencias deco y que, para ella, el lujo también pasa por rodearse de materiales naturales, piezas exclusivas y diseños con identidad propia. En este caso, las sillas de estilo vacuno no solo cumplen una función decorativa, sino que refuerzan una identidad donde el diseño y el mundo natural conviven en perfecta armonía.