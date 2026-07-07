El look sporty luxe viajero de Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi: la camiseta argentina en pleno vuelo

Kelci Rose Bowers deslumbró, una vez más, a sus miles de seguidores de las redes sociales con un particular look mundialista. La pareja del jugador Marcos Senesi se mostró en pleno vuelo a Atlanta, donde la selección argentina se enfrentará a Egipto por los octavos de final en el Mundial 2026, con una apuesta sporty luxe que conquistó por completo.

Camiseta argentina y jean con strass: el canchero look glam de Kelci Rose Bowers rumbo a Atlanta

En la antesala del esperado duelo entre la selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Kelci Rose Bowers demostró nuevamente su amor por el país natal de su novio Marcos Senesi. La modelo inglesa compartió una postal desde el avión rumbo a Atlanta, donde dejó ver el look elegido para acompañar a la Scaloneta.

Fiel a la estética sporty luxe, la influencer convirtió una simple jornada de viaje en una inspiración fashionista. Desde su asiento, con el cinturón de seguridad abrochado y la leyenda "Argentina vs Egypt" sobre la imagen, Kelci Rose Bowers mostró un estilismo relajado, pero cuidadosamente pensado para no resignar elegancia durante el vuelo.

Kelci Roser Bowers

La gran protagonista del outfit que lució Kelci Rose Bowers en pleno fue la camiseta oficial de la selección argentina, una prenda infaltable para cualquier hincha en tiempos de Mundial. La futbolista la llevó con un aire descontracturado, dejando que el diseño albiceleste se convirtiera en el eje absoluto del look y reafirmando su fanatismo por el equipo de Lionel Scaloni.

Para elevar la apuesta, Kelci Rose Bowers decidió combinarla con un jean celeste de lavado claro intervenido con pequeñas aplicaciones de strass distribuidas a lo largo de toda la prenda. El pantalón aportó el toque glam que caracteriza al estilo sporty luxe, una tendencia que propone mezclar prendas deportivas con detalles sofisticados para lograr un equilibrio entre confort y moda.

Kelci Rose Bowers

Cabe destacar que su elección no es casual, los jeans con brillo se consolidaron como una de las grandes tendencias del 2026 y fueron elegidos por celebridades e influencers de todo el mundo. Las aplicaciones de cristales transforman una prenda clásica en una pieza protagonista, ideal para sumar luminosidad incluso en los estilismos más casuales.

En cuanto al calzado, Kelci Rose Bowers optó por zapatillas deportivas blancas, el complemento perfecto para largas horas de vuelo. El modelo, de inspiración chunky, reforzó la impronta urbana del conjunto y aportó la cuota de comodidad indispensable para un viaje internacional. Otro detalle que no pasó inadvertido del look de la joven fue el accesorio que colgaba sobre la camiseta: un delicado dije con piedras en tonos blancos y celestes, que reforzó el homenaje a la Argentina.

La pasión por argentina que Kelci Rose Bowers refleja en sus looks

Con esta nueva combinación, Kelci Rose Bowers dejó en claro su pasión por la selección argentina. A lo largo del Mundial 2026, la pareja de Marcos Senesi cautivó con sus outfits albicelestes y se mostró alentando a la Scaloneta. Lejos de hacerlo por su propio país, la modelo escogió vestir los colores celeste y blanco y acompañar al seleccionado tanto en las tribunas como durante sus viajes, consolidándose como una de las hinchas más glamorosas de la competencia.

Kelci Rose Bowers

En cada aparición, Kelci Rose Bowers confirma que el fenómeno de la moda futbolera continúa evolucionando. La camiseta de la Selección ya no se limita a las tribunas ni a los estadios: hoy se integra a propuestas urbanas, de viaje y hasta de lujo relajado, combinándose con prendas denim intervenidas, zapatillas de diseño y accesorios minimalistas.

De esta manera, el look sporty luxe viajero de Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, con la camiseta argentina como protagonista en pleno vuelo se llevó toda la atención. Al igual que miles de hinchas, la influencer se trasladó a Atlanta para asistir al partido del equipo argentino contra Egipto, que se emitirá este martes 7 de julio.