El look athleisure premium de Antonela Roccuzzo para apoyar a la selección ante Egipto

En un partido clave de la selección argentina contra Egipto, Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas con un estilismo que fusionó elegancia y espíritu futbolero. Desde las tribunas, la modelo demostró una vez más por qué es un referente de moda al combinar prendas deportivas con accesorios sofisticados, una de las tendencias más fuertes del Mundial 2026.

El look Athleisure Premium de Antonela Roccuzzo para alentar a la selección

Cada aparición de Antonela Roccuzzo en las tribunas se convierte en un acontecimiento fashion. Mientras miles de hinchas centran su atención en el partido, la empresaria rosarina también se roba el protagonismo con looks mundialistas que rápidamente se vuelven virales. En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi volvió a demostrar su habilidad para reinterpretar la moda futbolera con una propuesta refinada, moderna y funcional, perfecta para una jornada de estadio.

Antonela Roccuzzo

Tal como se puede ver, Antonela Roccuzzo apareció frente a cámaras con un look compuesto por la camiseta oficial de la selección argentina en su versión corta y un pantalón de jean en color azul oscuro. Para este partido de la Scaloneta frente a Egipto en los octavos de final en el Mundial 2026, la modelo apostó por un estilo Athleisure Premium que se llevó toda la atención.

Esta estética se caracteriza por mezclar comodidad con lujo silencioso. Además, es una evolución del clásico athleisure y una de las tendencias más fuertes de la moda actual. Combina la comodidad de las prendas deportivas con materiales de alta calidad, cortes impecables y exclusivos accesorios, dando como resultado un estilo elegante, relajado y funcional.

Antonela Roccuzzo

Cómo es el estilo Athleisure Premium que eligió Antonela Roccuzzo para su look mundialista

Entre las prendas más representativas del Athleisure Premium se encuentran las camisetas deportivas reinterpretadas como piezas de moda, los pantalones de sastrería relajada, jeans de excelente confección, conjuntos de algodón de calidad, camperas livianas, blazers oversize y zapatillas de diseño en tonos neutros.

Además, los accesorios cumplen un papel fundamental porque elevan el conjunto sin quitarle su esencia deportiva. Las carteras de cuero y la joyería minimalista como relojes clásicos, gafas de sol y cinturones discretos son algunos de los complementos que más representan al estilo Athleisure Premium. En el caso de Antonela Roccuzzo, la empresaria optó por cadenas doradas, aros colgantes y anillos. Sin embargo, el detalle más llamativo fue su sofisticado reloj repleto de piedras brillantes.

De esta manera, Antonela Roccuzzo apostó a un look athleisure premium para apoyar a la selección argentina ante Egipto en el estadio de Atlanta, Estados Unidos. La esposa de Lionel Messi dejó que la camiseta albiceleste y la joyería de lujo fueran las grandes protagonistas de un estilismo que combinó comodidad, sofisticación y espíritu futbolero, una fórmula que ya se convirtió en uno de sus sellos de estilo.