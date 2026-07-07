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-No vendo ropa para vos.

-Solo miraba…

-Otras clientas, a las qué si les entra, están primero…

Miró el local vacío y los percheros llenos, preguntándose dónde estaban las citadas compradoras, pero, acostumbrada al destrato, se retiró cabizbaja, buscando la siguiente tienda.

-Hola ¿podrías mostrarme esa camisa, la de crepé con flores?

-Dale, serás un XXL…

-Sí, no sé, quizás más grande.

El chico le sonrió, canchero.

-Tenemos hasta el ocho XL, probate tranquila.

El espejo le devolvió una imagen obesa, de la “señora” que no era, mientras la blusa le tapaba las carnes, protegiéndola de la cruel mirada ajena…¡Me sobra de los costados, me tapa la panza, está bien, es lo que hay!

-La llevo, me queda… Se ruborizó en el mostrador.

-Me alegro, “talles reales para mujeres reales”.

“Mujeres reales” pensó caminando hasta el cafecito céntrico, en donde sus compañeras la esperaban, para el clásico cortado con edulcorante.

-¡¿Conseguiste?!

-Sí…

Mientras inspeccionaban la bolsa, se sintió desnuda.

-Hay una nueva dieta con “no sé qué yuyitos”, que te hace quemar grasa, la podrías probar; mi tía la hizo y ya lleva veinte kilos abajo… Le espetó la rubia escultural, sin filtro.

-¡¿Por qué mejor no la dejás en paz?! Retrucó su amiga Carmen, molesta, mientras ella se quedaba callada.

-¡Bueno, qué sensibles che! ¡Te verías genial sacándote ese peso de encima, sos re linda! Ir al gimnasio, cuidarte un poco…

El silencio, fluyó incómodo sobre la mesa, a la espera del cruce belicoso.

-Gracias, lo voy a pensar…

Su defensora, le rozó el brazo con ternura.

-No le hagas caso, Dolores vive en una nube…

Cuando la reunión terminó, se dirigió a la parada del ómnibus con las piernas pesadas y el alma rota; toda su vida había sido la “tentada por los postres”, la “nunca elegida por el chico lindo” ni “tomada en cuenta para un ascenso”, “la gorda”.

Distraída en una frenada, su cuerpo casi aplasta a una persona que iba sentada.

-¡Uy, perdón!

-No pasa nada… ¡Hola!

El vendedor de la tienda, le sonrió pícaro.

-¿Te fue bien con la ropa?

-Sí, más o menos… ¡Mis amigas son flacas!

-Bueno ¡para ellas seguro no tengo talle!

-Gracias…

-Por nada, te dije: solo talles reales para mujeres reales…

Ella era real.

Dra. Verónica Piotti Cervi

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