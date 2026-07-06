Julieta Cardinali habló del presente de su hija Charo, que quiere seguir un camino diferente al de sus padres

Julieta Cardinali atraviesa un gran presente profesional con su participación en la obra No tiene un desgarrón y el reciente éxito de la última temporada de Envidiosa. Sin embargo, en una reciente entrevista también abrió la puerta a su vida personal y compartió cómo vive esta nueva etapa junto a su hija Charo, fruto de su relación con el músico Andrés Calamaro.

Julieta Cardinali

En diálogo con La Nación, Julieta Cardinali contó que la joven de 19 años está enfocada en sus estudios y, aunque mantiene un vínculo con el mundo artístico y las redes sociales, eligió orientar su futuro hacia un camino distinto al que recorrieron sus padres. Además, destacó que siempre buscó preservar su intimidad para que pudiera tomar sus propias decisiones con libertad.

La elección de Charo Calamaro que difiere de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro

A diferencia de Julieta Cardinali, una de las actrices más reconocidas de su generación, y de Andrés Calamaro, referente del rock en español, Charo decidió priorizar su formación académica. Según reveló la actriz, actualmente estudia Psicología y también cursa teatro, una disciplina que disfruta y complementa su desarrollo personal.

Julieta Cardinali y su hija Charo

Si bien realiza colaboraciones con distintas marcas a través de sus redes sociales, Julieta Cardinali explicó que esas propuestas surgieron de forma espontánea y no representan el eje de su presente. De hecho, aseguró que su hija atraviesa una vida muy ligada a los estudios, rodeada de amigas y disfrutando de una rutina propia de su edad.

La decisión de la hija de Julieta Cardinali de crecer alejada de los medios

Durante la entrevista, Julieta Cardinali también habló sobre la importancia de haber protegido la privacidad de Charo durante su infancia y adolescencia. Explicó que siempre intentó mantenerla alejada de la exposición pública para que pudiera desarrollarse sin condicionamientos y elegir libremente qué hacer con su vida.

Charo Calamaro

Ahora, ya con 19 años, esa realidad cambió. La joven abrió sus propias redes sociales y comparte contenido por decisión propia, además de trabajar ocasionalmente con algunas marcas. Para Julieta Cardinali esta nueva etapa representa la posibilidad de que su hija tome sus propias decisiones y construya una identidad independiente, más allá del apellido y de la trayectoria de sus padres.