Juan Leiva: El hombre que convirtió la humildad de sus orígenes en el sueño de cientos de familias

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Hay hombres a los que la vida parece catalogar rápidamente bajo una sola etiqueta. Para muchos, Juan Leiva pudo haber sido simplemente un buen albañil, un constructor metódico y dedicado. Sin embargo, su motor nunca fue únicamente levantar paredes, sino algo más profundo: edificar proyectos de vida.

Hace dos décadas inició este camino y, con los años, comprendió que el verdadero valor de su trabajo también estaba en la emoción de cada familia al recibir su nuevo hogar.

Como fundador y CEO de Viviendas Sión, impulsa el acceso a la vivienda en Argentina mediante sistemas constructivos modernos como el Wood Frame. Este entramado de madera es un sistema constructivo en seco que utiliza una estructura de perfiles y tirantes de madera de pequeña sección como esqueleto portante para levantar paredes, techos y pisos. Actualmente, la empresa tiene presencia en 12 provincias y ya concretó más de 2.000 hogares.

Su liderazgo se apoya en tres pilares —personas, procesos y productos— y en una visión federal que busca generar empleo y acompañar a las familias en el acceso a su vivienda.

De sus raíces a un propósito que va más allá de construir

Criado en Corrientes, en una familia numerosa, trabajadora y de bajos recursos, Leiva tuvo su primera experiencia de venta a los 8 años, cuando salía a ofrecer pastafrolas por la calle. Aquellos comienzos marcaron una forma de relacionarse con el trabajo que continúa presente en su recorrido.

Hoy, su propósito personal también trasciende la construcción de viviendas. A través de conferencias, encuentros, redes sociales y apariciones en medios, busca hablarles a las familias sobre el cuidado de sus finanzas y el emprendedurismo.

“Muchos creen que para crear una empresa hay que nacer en cierto lugar o tener cierto apellido. Yo soy la prueba viviente de que no es así”, afirma.

La mirada hacia el futuro contempla dos caminos. Desde Viviendas Sión, el próximo objetivo es expandirse a Uruguay, Paraguay y Chile, llevando su visión y misión más allá de Argentina. En lo personal, Leiva busca acompañar a las familias para que puedan no solo alcanzar la casa propia, sino también desarrollar herramientas que les permitan convertirse en emprendedores exitosos.

Así, el empresario que comenzó vendiendo pastafrolas en Corrientes proyecta una nueva etapa en la que construir viviendas y transmitir su experiencia forman parte de un mismo propósito.