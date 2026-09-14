Lejos del streaming y la actuación, el novedoso negocio de Migue Granados inspirado en clásicos estadounidenses

En el marco de la celebración de sus 40 años, Migue Granados decidió expandir sus horizontes comerciales y materializó un anhelo personal que gestaba desde hace tiempo. Como ferviente fanático de la cultura americana, el conductor se asoció con Rodo Cámara, especialista en hamburguesas y fundador de The Food Truck Store y Luisa’s, para cumplir su gran sueño de traer la experiencia de los Estados Unidos a la Argentina “de manera auténtica”. “Tener una panchería propia es el sueño de mi vida, en el momento que esa puerta se abra, yo me quedo sin sueños. Es la verdad”, expresó el conductor de Olga en el video promocional que grabó para anunciar la llegada del proyecto Matts.

Migue Granados cumplió el sueño de su propia panchería

Migue Granados: Una apuesta diferente en el corazón de Palermo

El nuevo refugio culinario abrió sus puertas en el barrio porteño de Las Cañitas, con una estética retro que transporta de manera directa a las clásicas esquinas de Norteamérica. Sus creadores aseguran que el proyecto busca “recrear la experiencia de las históricas pancherías americanas que marcaron generaciones en ciudades como Chicago, Nueva York, Detroit y Coney Island”. Lejos de buscar una reinvención culinaria compleja, la propuesta apunta a no “reinventar el hot dog”, sino a “representar su verdadera identidad” mediante una rigurosa selección de materias primas.

El secreto principal de este nuevo polo gastronómico radica en la obsesión absoluta de Migue Granados por la calidad y la autenticidad del producto original. Desde la página web señalan que las salchichas utilizadas son de carne cien por ciento importada directamente desde Estados Unidos, acompañadas por panes diseñados exclusivamente para potenciar la experiencia y lograr una textura suave y equilibrada.

Una amplia variedad by Migue Granados

La carta ofrece opciones para todos los gustos con valores variados. El pancho clásico con aderezo a elección arranca en los $9.300, mientras que el modelo denominado "El Original" asciende a los $10.900 e incorpora mostaza, cebolla y relish. Para los paladares más exigentes, el menú incluye variedades como el estilo neoyorquino (con mostaza picante, salsa de cebolla colorada y chucrut) a $10.800.

La nueva apuesta de Migue Granados en Las Cañitas

También está la versión con cheddar y bacon por $11.000, y el potente Chili Cheese Dog a $12.600. Asimismo, el público puede optar por completos combos con papas fritas y gaseosas en botellas de vidrio, cuyos precios oscilan entre los $16.500 y los $29.000 para aquellos formatos ideados para compartir. Para el postre, el local ofrece el "Matt's Swings", un toque dulce para comer a cucharadas.

Migue Granados junto a su esposa Flor Otero y la Negra Vernaci en la inauguración

Además de la oferta gastronómica, el local respira un aire nostálgico que cautiva a los fanáticos de las reliquias visuales. Los carteles luminosos, la vajilla y la música ambiente complementan una propuesta integral. Con este lanzamiento, Migue Granados demuestra una vez más su habilidad para detectar oportunidades comerciales y transformar sus pasiones personales en proyectos concretos.