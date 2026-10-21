La importancia de la Atención Temprana en Fonoaudiología

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Los primeros mil días de vida -periodo que abarca desde la concepción hasta los dos años de edad- representan una ventana de oportunidades. La ciencia plantea que, durante esta etapa, el Sistema Nervioso Central atraviesa un ritmo de crecimiento e interconexión único, impulsado por una gran plasticidad neuronal. En este período se construye la arquitectura sobre la que se asentará la vida adulta.

Es precisamente en este escenario donde la Atención Temprana alcanza una dimensión estratégica y preventiva. Se trata de acompañar de manera integral a la primera infancia (de 0 a 6 años), a sus familias y a sus entornos. Brindar respuestas oportunas ante necesidades transitorias o permanentes -ya sea en niños con trastornos del desarrollo o en aquellos que presentan riesgos biológicos y/o ambientales- favorece las trayectorias del desarrollo. Para que esta intervención sea verdaderamente transformadora, requiere de una mirada global y del trabajo articulado entre los distintos especialistas de la salud, de la educación y del sistema social (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, 2005).

Desde la Fonoaudiología, el abordaje de la Atención Temprana se enfoca en ofrecer herramientas que potencien la comunicación humana desde los primeros días de vida. Una intervención a tiempo acompaña el desarrollo infantil y promueve una mejor calidad de vida de todo su núcleo familiar. Es desde este abordaje que en Desarrollo Conectado® acompañamos a los niños y las niñas a través de consultas de orientación, seguimiento, evaluación y tratamiento fonoaudiológico con una mirada integral, así como también brindamos charlas, talleres y programas a familias, profesionales e instituciones.

En este sentido, para que esta ventana de oportunidades cumpla su función protectora, resulta fundamental el seguimiento del desarrollo infantil por el equipo de salud. La identificación temprana y oportuna de alguna señal de alerta permite el acceso a la consulta y, en el caso que necesite, a los apoyos terapéuticos. Detectar a tiempo es cuidar, potenciar y acompañar el futuro de los niños y las niñas.

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