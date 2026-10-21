Origen centro médico: una nueva mirada sobre la medicina integral, preventiva y consciente

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1. ¿Qué necesidad detectaste en San Martín, Mendoza, que te llevó a crear tu centro y qué querías hacer diferente de una clínica tradicional?

"Origen nació de una necesidad propia y concreta: al buscar una atención verdaderamente integral en San Martín, Mendoza, me encontré con que faltaban espacios que ofrecieran esta mirada reunida en un solo lugar. Ante esa realidad, decidí desarrollar un centro pensado para las personas en general, pero con una sensibilidad muy especial hacia las mujeres que buscan realizarse evaluaciones integrales y entender su salud desde diferentes ángulos.

A diferencia del modelo tradicional, donde la atención suele estar fragmentada y enfocada solo en la enfermedad, en origen buscamos potenciar la salud de forma consciente, donde la estética no sea un procedimiento aislado, sino la consecuencia de una belleza natural y saludable que se trabaja desde el equilibrio interno."

2. Origen tiene como lema "una forma consciente de cuidar el cuerpo. ¿Qué significa para vos cuidar el cuerpo de manera consciente hoy?

"Para mí significa romper con la inercia de exigirle al cuerpo sin escucharlo. Vivimos en una época de inmediatez donde muchas veces se buscan resultados mágicos o se toman decisiones sobre la propia salud por modas, tendencias de redes o impulsos. Ser consciente es hacer una pausa, entender que la salud y la estética no son dos caminos separados, sino dos manifestaciones de un mismo equilibrio interno.

Cuidar el cuerpo con conciencia implica abordarlo con criterio médico e información real: conocer su estado metabólico, sus requerimientos nutricionales, el impacto del estrés y el paso del tiempo. En origen trabajamos para que cada persona comprenda su propio proceso, respetando su identidad y buscando una belleza saludable, sostenible y sin atajos."

3. ¿Qué hay de real detrás de tantas tendencias de bienestar y qué debería considerar una persona antes de iniciar un tratamiento?

"Hoy existe una sobreinformación constante en redes sociales que muchas veces genera falsas expectativas. Es muy común que las personas consulten buscando un tratamiento específico porque lo escucharon o lo vieron en algún lado, pero la realidad es que no existen recetas universales: lo que a alguien le funciona, a otra persona puede no servirle o no ser lo adecuado para su salud.

Antes de realizarse cualquier procedimiento, la persona debe exigir una valoración profesional previa. En origen defendemos la medicina basada en evidencia: las tendencias pasan, pero el diagnóstico personalizado y el criterio profesional son lo único que garantiza resultados seguros y reales."

"Las tendencias pasan, pero el diagnóstico personalizado y el criterio profesional son lo único que garantiza resultados seguros y reales."

4. ¿Cómo conviven la medicina clínica, la medicina ortomolecular y la medicina estética?

"En origen conviven de forma integrada, y esa integración es justamente lo que impulso y defiendo como propuesta: la clínica aporta la mirada general de la salud; la ortomolecular trabaja el equilibrio interno a nivel nutricional y metabólico; y la estética acompaña esos procesos desde lo visible, siempre como consecuencia y nunca como punto de partida. Sumamos también nutrición y psicología, porque sostengo que el bienestar real es integral o no es bienestar.

Si bien hoy soy la cara visible del centro, a mi lado hay un equipo de mujeres profesionales sumamente comprometidas con el cuidado y la atención de cada paciente. Esa empatía y compromiso colectivo es, sin duda, el verdadero corazón de origen."

5. Desde tu mirada como médica, ¿qué futuro imaginás para la medicina integral?

"Creo que la medicina va hacia ahí, más temprano que tarde: un modelo donde prevenir sea tan valorado como curar, y donde la salud, la estética y el bienestar emocional se aborden como un mismo sistema. Mi objetivo con origen es seguir siendo parte de esa conversación en Mendoza, y demostrar que ese modelo integral no es una promesa a futuro, sino algo que ya se puede construir hoy, con seriedad profesional y con una mirada puesta en la persona completa."

Sobre su libro

Además de su labor médica y directiva en origen, la fundadora del centro es autora de "Antes de la muerte", un ensayo que comenzó a gestarse en plena pandemia y tras atravesar una pérdida importante en su vida. Lo que inició como un espacio de desahogo personal se transformó en una obra que reúne relatos y vivencias sobre el instante en que se recibe un diagnóstico difícil o la noticia de una partida, y cómo se aprende a transitar el proceso después. Pensado como un acompañamiento emocional para pacientes y familias, el libro busca resignificar la empatía médica y el valor de la vida en el presente.

Disponibilidad: en formato papel en editorial dunken y en las principales librerías; y en formato digital (e-book) en las principales plataformas online.

Origen centro médico, estético y ortomolecular

Dirección: Tomás Thomas 390, San Martín, Mendoza

Sitio web: origenmedicina.com.ar

Teléfono / WhatsApp: +54 263 493-7223

Instagram: @cm.origen