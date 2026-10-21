Amores de vidriera: el costo psicológico de buscar una pareja de catálogo

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Vivimos en la era de los “vínculos vidriera”, como me gusta llamarlos, ya que con un click en la pantalla nos conecta con vidas idílicas y romances que parecen salidos de una producción publicitaria perfecta. En este gran teatro digital, las relaciones humanas enfrentan un peligro silencioso: la idealización narcisista. Ya no nos enamoramos de la persona real, sino del reflejo de nuestros propios deseos de validación, estatus y perfección proyectados en el otro. Buscamos en las redes un compañero a la carta, un objeto impecable que encaje en nuestras expectativas.

El enamoramiento siempre tuvo una dosis de fantasía. Sin embargo, la cultura actual transformó esa magia en consumo emocional. La idealización narcisista opera como un filtro de alta fidelidad: despojamos al otro de sus aristas, de sus dolores y de sus días grises para convertirlo en un accesorio de nuestro propio ego. El conflicto estalla cuando la realidad rompe el espejismo. Cuando el otro deja de ser un trofeo digital y muestra sus inevitables fallas humanas, el desencanto es voraz y el descarte afectivo, inmediato. La fragilidad de estos vínculos radica en que las personas reales simplemente no pueden competir con la expectativa de una pantalla.

Frente a este escenario líquido, el amor real emerge como un acto de profunda rebeldía y madurez. Amar de verdad implica un doloroso pero hermoso cambio de paradigma: transitar de la fascinación por el reflejo al reconocimiento del prójimo. Mientras la neurosis busca la perfección para tapar inseguridades, el amor sano se nutre de la aceptación mutua. No se trata de tolerar maltratos, sino de entender que una relación madura está compuesta por dos identidades completas, complejas e imperfectas.

Para bajarse de la vidriera y construir un vínculo con sustancia y no descartable, la psicología actual propone tres pilares esenciales:

1. Sincerar la búsqueda: Cuestionar si deseamos un compañero de vida para compartir la existencia o un adorno para exhibir.

2. Habitar el presente: Entender que la intimidad se cocina a fuego lento en lo cotidiano, lejos de los fuegos artificiales de la inmediatez.

3.Validar la vulnerabilidad: Dejar caer las máscaras. La conexión genuina nace cuando nos mostramos reales, no perfectos.

En tiempos de gratificación instantánea, el verdadero lujo exclusivo no es encontrar a alguien impecable. El mayor logro es tener la lucidez y el coraje de elegir un amor real. Un vínculo que no necesita filtros para brillar, porque su valor reside, justamente, en su hermosa y compartida imperfección.

María Gisela Constantino - Lic. En Psicología M-P- 7899

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