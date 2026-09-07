La Barra Kone: sabores ancestrales con una mirada contemporánea

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La Barra Kone nació con la intención de crear un espacio que representara a su creador y, al mismo tiempo, acercara la gastronomía peruana a quienes quizás nunca se habían animado a probarla. Desde el ceviche hasta distintas recetas tradicionales, la propuesta toma un legado gastronómico de siglos de historia y lo lleva a una perspectiva contemporánea, fresca y cercana.

Uno de sus objetivos es acercar el pescado y la cocina peruana al público argentino de una manera accesible y atractiva, en un contexto donde la carne ocupa un lugar central en la alimentación cotidiana.

Una identidad que se refleja en cada detalle

La marca busca construir una identidad auténtica, moderna y reconocible, con personalidad propia. El ceviche y el combinado son sus grandes pilares, aunque la propuesta también incorpora experimentación, combinaciones y reinterpretaciones.

Esa identidad se refleja además en el espacio, donde los maneki-nekos inspirados en elementos orientales conviven con la gastronomía y generan una estética particular. Así, la experiencia no se limita únicamente a sus platos, sino también a lo que se siente al ingresar.

Arquitectura, composición y producto

La formación en arquitectura fue fundamental para pensar el espacio, desde la optimización de cada metro y la circulación hasta la relación entre cocina y barras. Esa misma mirada se traslada a cada plato, donde las formas, alturas, texturas y colores construyen composiciones visuales.

Flores comestibles y caviar forman parte de estas licencias poéticas a la hora de emplatar, siempre con especial atención a las materias primas. La cocina abierta, además, permite observar parte del proceso y refleja una búsqueda basada en el orden, la limpieza y la higiene.

Crecer sin perder la esencia

Desde sus comienzos con apenas seis cubiertos, la propuesta evolucionó hasta recibir alrededor de 60 personas en un espacio más amplio y cómodo. Durante ese recorrido incorporó nuevas alternativas como combinados, tamales y caldos, a partir de escuchar y aprender de sus comensales.

El próximo desafío es continuar creciendo sin perder la identidad, desarrollar la carta y llevarla a nuevos espacios y formatos, manteniendo los estándares de calidad, frescura, higiene y atención. Para La Barra Kone, crecer también significa lograr que cada vez más personas conozcan la cultura, los sabores y su manera de entender la gastronomía.

Datos de contacto

Instagram: @labarrakone

Whatsapp: 1158728089

Mail: [email protected]