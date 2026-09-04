Todas las fotos de las vacaciones en la nieve de Lara Bernasconi: esquí en familia y paisajes únicos

El invierno despliega su magia en la Patagonia y las figuras del espectáculo aprovechan los días de frío para conectar con la naturaleza de una manera única. En esta oportunidad, Lara Bernasconi cautivó a todos sus seguidores con una serie de imágenes impactantes desde la montaña más imponente.

Las postales reflejaron una aventura inolvidable repleta de sonrisas, paisajes blancos y mucha diversión en familia, aunque sin la presencia de su esposo, Federico Álvarez Castillo.

Lara Bernasconi mostró las fotos de sus vacaciones en el sur

Las vacaciones en la nieve de Lara Bernasconi: una familia ensamblada a pura diversión

La modelo disfrutó de unos días de descanso inolvidables junto a su hijo, Iñaki, fruto de su relación con Federico Álvarez Castillo. A pesar de la ausencia de su, la escapada familiar contó con la presencia de Josefina Álvarez Castillo, hija del empresario, acompañada de sus propios hijos.

Lara Bernasconi y su hijo Iñaki

De este modo, los nietos del empresario participaron activamente de las jornadas de esquí y compartieron risas genuinas con Lara en medio de la escapada a San Martín de los Andes. Así, la relación que mantiene la modelo con la hija y los nietos de su pareja quedó totalmente evidenciada en cada una de las imágenes compartidas en sus redes sociales.

Lara Bernasconi junto a Iñaki, la hija de Federico Alvarez Castillo, Josefina, y su respectivos hijos, nietos de Federico

Lara Bernasconi compartió postales únicas en la nieve y la magia del sur

Las redes sociales estallaron de ternura y admiración ante las postales que capturaron la esencia pura de esta aventura sureña y su entorno natural. Lara Bernasconi, equipada para la nieve con un estilo canchero y funcional, se mostró radiante en la montaña mientras acompañaba a los más pequeños. Las imágenes reflejaron la felicidad de Iñaki y los nietos de Federico mientras esquiaban, jugaban con la nieve y exploraban los senderos.

Los fascinantes fotos capturadas por Lara Bernasconi

Además de las actividades invernales, la publicación destacó la belleza imponente del paisaje patagónico con sus lagos cristalinos y bosques frondosos. Las fotos mostraron espejos de agua rodeados de imponentes montañas, creando postales idílicas que evocaban una profunda paz y serenidad. La cabaña de madera rústica, que sirvió como refugio perfecto para el descanso, aportó un toque sumamente acogedor a toda la experiencia.

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo: la complicidad digital y el espíritu de aventura

La repercusión digital no tardó en llegar y generó múltiples comentarios afectuosos por parte de amigos cercanos y fanáticos del clan. Si bien Federico no estuvo presente en el lugar, su reacción a la publicación mediante emojis de aplausos demostró su total orgullo y felicidad familiar.

A pesar de su ausencia, Federico Alvarez Castillo reaccionó al posteo

Por su parte, figuras del medio como Carola Del Bianco también celebran las postales con mensajes elogiosos que invitan a disfrutar a pleno. Cada imagen de Lara Bernasconi transmitió la armonía perfecta que reinaba en este grupo, consolidando un vínculo único y entrañable.