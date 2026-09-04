Lali Digital: estrategia y personalización para hacer crecer marcas

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Lali Bodrone encontró en el mundo del marketing digital una profesión que comenzó casi de casualidad y que, con el tiempo, se transformó en un proyecto propio. Durante la pandemia descubrió su interés por las redes sociales, comenzó a estudiar y, a los veinte años, dio sus primeros pasos trabajando de manera freelance. Ese recorrido fue el punto de partida de una propuesta que hoy busca acompañar a distintas marcas desde la estrategia, la personalización y la atención cercana.

De un proyecto freelance a una agencia

Después de dos años de crecimiento, el 10 de agosto de 2022 nació LD Marketing como agencia, un momento que marcó el paso del trabajo individual a la construcción de un equipo. Desde entonces, las marcas que confiaron en el proyecto se convirtieron en parte fundamental de ese camino.

La propuesta se diferencia por la personalización y la atención. El trabajo no se limita a generar posteos, sino que parte de la investigación, la estrategia y un plan de marketing pensado para cada marca en particular.

La agencia acompaña a cada cliente según el momento en el que se encuentra, con el objetivo de ayudarlo a transicionar, crecer y, muchas veces, resolver sus propios desafíos internos. La búsqueda es que ese equipo externo pueda sentirse cien por ciento inhouse.

Adaptarse a un mercado en constante cambio

La transparencia y la comunicación honesta son valores centrales en cada proyecto: comunicarle al cliente dónde está parado y guiarlo con criterio, sin rodeos ni promesas vacías. La permanencia de clientes durante cinco y seis años también refleja la construcción de vínculos sostenidos en el tiempo.

A la vez, uno de los principales desafíos es destacarse en un mercado saturado y adaptarse a un entorno que cambia permanentemente, atravesado por la inteligencia artificial, las plataformas, los formatos y las nuevas formas de interacción.

Frente a ese escenario, la capacidad de pivotear sin desorganizar lo construido se convirtió en parte de la dinámica de trabajo.

Una agencia que busca seguir creciendo

De cara al futuro, el objetivo es seguir ampliando la agencia y llegar a más marcas que todavía desconfían de trabajar con este tipo de equipos. La meta es romper con la idea de que las agencias no cumplen, no acompañan o no generan resultados, y demostrar que es posible contar con un equipo externo que se sienta inhouse, con compromiso y resultados concretos.



Datos de contacto

Instagram: @lalidigital.mkt

Sitio web: lalidigital.com