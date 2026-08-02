Cls Centro de Medicina Estética y Funcional consolida su propuesta con un equipo medico profesional, abordando la salud de manera integral

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Como medica busco entender la salud desde una mirada integral, no solamente tratar una enfermedad, sino también conocer como está funcionando el organismo, detectar factores de riesgos y actuando de manera temprana, buscando anticiparse, optimizando la salud.

La base de la medicina preventiva trata de conocer tu cuerpo, detectar riesgos a tiempo y trabajar hoy para cuidar tu salud mañana.

¿Cómo describirías el enfoque de Cls y que lo hace diferente hoy en el mundo de la medicina estética?

Es un centro de estética pero con una mirada médica, más allá de la belleza externa, llevado adelante por medicas especialistas, buscando promulgar la salud, la prevención y acompañar desde diferentes perspectivas.

¿Que rol juega el trabajo en equipo entre profesionales médicos a la hora de lograr mejores resultados?

Desde un enfoque multidisciplinario y una mirada integral, como medica especialista en oncología aprendí que muchas veces llegamos a tratar una enfermedad cuando ya se manifestó. Por esa razón, en Cls buscamos abordar la salud como un todo, entendiendo que ambas miradas tienen algo en común: cuidar y defender la vida.

La medicina funcional y preventiva busca identificar factores de riesgo y promover hábitos saludables que ayuden a reducir la posibilidad de enfermar, por su lado, la oncología busca estimular conductas que ayuden a mejorar los síntomas ocasionados por el tratamiento y mejorar así la calidad de vida.

El objetivo final: prevenir enfermedades y armas estrategias personalizadas con evidencia científica.

¿Si tuvieras que resumir en una frase la filosofía del abordaje medico de Cls?

No se trata de reemplazar la medicina convencional, sino de prevenir, detectar a tiempo y acompañar cada persona de manera personalizada.

Porque para mi la medicina no empieza cuando aparece la enfermedad, sino cuando decidimos cuidar nuestra salud.

DRA. fabiano lucia

Especialista en oncología

Magister en uro oncología

Postgrado en medicina funcional y nutrición endovenosa

@drafabiano

@clsmedicinayestetica

Tel 2346513776

Chivilvoy, buenos aires