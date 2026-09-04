Elizabeth Gruttulini: "Coser es un acto de identidad"

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Elizabeth, ¿cómo comenzó tu camino en el diseño de indumentaria?

Me recibí de diseñadora de indumentaria en 2010, en la Escuela Argentina de Moda. Apenas egresé, lancé mi propia marca, Elizabeth Grutt, con una propuesta inspirada en el estilo pin-up de los años cincuenta; un proyecto con el que llegué a tener dos locales propios donde presentaba mis colecciones. Sin embargo, después de dos años sentí que mi camino iba por otro lado. La docencia siempre había sido una vocación latente en mí, así que decidí formarme para eso, presenté mi currículum en la Municipalidad de Avellaneda y empecé a dar clases. Ahí arrancó todo lo que vino después.

¿En qué estás enfocada actualmente?

Formo parte del equipo de dirección de Ciudadanía Cultural en el Municipio de Avellaneda. En ese marco, dicto talleres de diseño de indumentaria y moldería en distintos espacios de la comuna, donde acompaño el proceso de cada alumno desde los primeros trazos hasta la prenda terminada. En paralelo, me especialicé en asesoría de imagen, maquillaje, peinado y producción de moda, disciplinas que integro al organizar desfiles y muestras de arte con obra propia.

Contanos sobre tu libro Quiero Hacer Mi Ropa: ¿qué te inspiró a escribirlo y qué van a encontrar los lectores?

Lo publiqué en octubre del año pasado con la editorial soyAutor. Fueron mis propios alumnos quienes me inspiraron a escribirlo; al dar clases en distintos centros culturales, ellos notaban que mi metodología era sencilla y práctica, a diferencia de lo que encontraban en tutoriales sueltos por internet o en la bibliografía tradicional del rubro. Me empezaron a pedir una guía para seguir practicando en sus casas, y ese material se fue enriqueciendo hasta convertirse en este libro de trece capítulos, que incluye ilustraciones hechas a mano y un recorrido completo sobre cómo tomar medidas y hacer moldes.

Fue creado para que cada persona pueda confeccionar sus prendas eligiendo la tela, los botones y respetando su propio estilo, curvas e identidad, algo que el mercado comercial no ofrece. Además, sumé una sección de historias personales del oficio titulada "Entre lectura y lectura te cuento una aventura". Y ya estoy trabajando en un segundo libro para profundizar aún más en este maravilloso oficio.

¿Qué considerás que te distingue o te hace única dentro de tu profesión?

Creo que mi diferencial es ser multifacética: haber estudiado distintas especialidades dentro de mi profesión me brinda las herramientas necesarias para resolver cualquier situación que se presente en el oficio. Además, el hecho de haber escrito un libro aporta un valor agregado muy importante, algo que no es tan habitual dentro de este rubro.

Si tuvieras la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿cambiarías algo de tu recorrido?

No cambiaría nada. Cada paso que di, desde la creación de mi propia marca hasta volcarme por completo a la docencia, fue fundamental para traerme hasta el lugar donde estoy hoy. Este libro es la mejor prueba de que el camino continúa y nunca se detiene.

Elizabeth Gruttulini

WhatsApp: 11 5733 3746

Mail: [email protected]

Instagram: @elizabethgrutt