¿Cuál será tu reconversión laboral en tiempos de IA?

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La respuesta más honesta es esta: la inteligencia artificial no viene a sacarte el trabajo. Viene a cambiar cuál es tu trabajo. Y ahí está la diferencia entre quedar afuera o seguir en carrera: el que se prepara antes, elige. El que espera, lo eligen por él.

Durante 25 años trabajé adentro de empresas Multinacionales, y en los últimos 16 acompañé muchos líderes de toda Latinoamérica a atravesar transformaciones que, en su momento, también parecían el fin de algo. Nunca lo fueron. Eran el principio de otra cosa.

Hoy veo el mismo patrón, pero más rápido y más silencioso. No son los puestos los que desaparecen de un día para el otro: son las tareas. Y cuando cambian suficientes tareas, cambia el puesto entero, aunque el nombre en la tarjeta siga siendo el mismo. El problema no es la tecnología. El problema es no darse cuenta a tiempo.

Tu puesto puede cambiar. Vos también podés cambiar antes que el puesto.

Esto no significa aprender a usar una herramienta más. Significa mirar hacia adentro y reconocer qué de lo que sabés hacer —tu criterio, tu forma de decidir bajo presión, tu manera de liderar equipos, tu capacidad de leer lo que un dato no dice— todavía nadie automatiza. Y después, saber empaquetar eso para el trabajo que viene, el que hoy todavía no tiene ni nombre.

Las empresas también empiezan a entenderlo. Cada vez más organizaciones eligen acompañar a su gente en ese proceso, en lugar de simplemente comunicar un cambio y esperar que cada uno se las arregle solo. Porque una desvinculación bien acompañada, o una reconversión interna bien guiada, dice tanto de una empresa como cualquier otro valor que declare tener a esto le llamamos Cultura.

La pregunta, entonces, no es si la IA va a cambiar tu trabajo. Eso ya está pasando. La pregunta es si vos vas a decidir hacia dónde cambiás, o si vas a dejar que lo decidan por vos.

Linkedin: Claudia Roxana Aguirre

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