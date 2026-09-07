La estética que viene: cuando tratar la piel ya no alcanza

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Durante muchos años, la estética puso su mirada principalmente en aquello que podía verse: una arruga, una mancha, una flacidez, una piel alterada. Aprendimos técnicas, incorporamos aparatología, perfeccionamos protocolos y desarrollamos cosméticos cada vez más sofisticados.

Pero algo está cambiando.

La estética que viene nos invita a mirar más allá de la superficie.

Ho sabemos que la piel no funciona de manera aislada. Se comunica permanentemente con el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. El estrés, el descanso, las emociones, los cambios hormonales y el entorno forman parte de una compleja red que puede expresarse también a través de ella.

Por eso, el profesional del futuro necesitará mucho más que una buena técnica.

Necesitará observar, escuchar, interpretar y comprender.

La tecnología seguirá avanzando y será una extraordinaria aliada. Pero, paradójicamente, cuanto más tecnológica se vuelva nuestra profesión, mayor será el valor de aquello que ninguna máquina puede reemplazar: La capacidad de generar un vínculo, la observación entrenada, el contacto consciente y la comprensión integral de la persona que tenemos delante.

Allí encuentro uno de los grandes desafíos de la estética contemporánea: dejar de pensar solamente en corregir y comenzar también a acompañar procesos de bienestar.

Después de tres décadas transitando esta profesión, puedo mirar hacia atrás y reconocer cuánto hemos evolucionado. Pero lo que más me entusiasma no es lo que ya hicimos, sino lo que todavía podemos construir.

Por eso, este 29 de septiembre quiero reunir distintas miradas y disciplinas en un encuentro que tiene un significado muy especial para mi..30 años de evolución.

Un congreso pensado no solamente para celebrar una trayectoria, sino para abrir una conversación sobre la profesión que queremos construir.

Porque quizás la verdadera evolución de la estética no esté solamente en incorporar nuevas tecnologías.

Quizás esté en aprender a mirar de una manera nueva.

El futuro de la estética no será solamente estético.

Será científico, humano e integral.

Prof. Sandra Otero

El cuerpo no se toca…se escucha