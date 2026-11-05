La fortaleza interna también se entrena: no es un don sino una habilidad que se aprende

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Mónica, ¿la fortaleza interna es algo con lo que se nace?

Muchas personas lo creen así. Dicen "yo soy así", "a mí me cuesta decidir" o "siempre fui de preocuparme", como si se tratara de algo que les tocó y no se puede modificar. En mi experiencia, no es así. La fortaleza, la claridad y el equilibrio se pueden entrenar, como cualquier otra habilidad.

Hoy se habla mucho de entrenar el cuerpo. ¿Qué significa entrenar la fortaleza interna?

Entrenar el cuerpo está muy bien. Acá hablo de la fortaleza que no se ve: la que sostiene cómo decidimos y cómo respondemos. Entrenarla significa no esperar a que la vida se calme para estar bien. Las exigencias van a seguir: el trabajo, la familia, los cambios, lo inesperado. Lo que sí se puede modificar es la manera en que uno responde frente a todo eso. Entrenar es practicar, una y otra vez, una respuesta distinta.

¿Cómo llegaste a esa conclusión?

Por mi propia historia. Durante 39 años trabajé dentro de empresas, en ámbitos de alta exigencia, con una formación muy lógica. En 2016 empecé a practicar el Método Yuen y, con los años, comprobé en mi propia vida que mucho de lo que yo creía parte de mi forma de ser se podía fortalecer. Por eso me certifiqué directamente con el Dr. Kam Yuen, creador del método, entre 2019 y 2020.

¿Qué lugar ocupa la práctica en lo que hacés?

Es central: lo que se sostiene en el tiempo es lo que se practica. En las sesiones me gusta dar herramientas desde el primer encuentro, para aplicarlas en lo cotidiano. Y cuando una persona aprende a usarlas por sí misma, gana autonomía frente a lo que le toque vivir. El bienestar requiere participación activa.

¿Eso se puede enseñar?

Sí, y es una de las cosas que más me apasionan. En Neutra Institute formamos a personas que quieren aprender el Método Yuen, para aplicarlo en su propia vida y en la de quienes las rodean. Lo enseño de forma que se entienda, porque lo que se entiende se puede practicar.

En estas páginas hablaste de adaptarse a un mundo que cambia rápido, de por qué saber no alcanza, de liderar bajo presión y de animarse a dar un giro. ¿Qué tienen en común?

Que en todos los casos el conocimiento está. Lo que hace la diferencia es la fortaleza para sostener el cambio. Esa es la base de todo lo demás: de cómo decidimos, de cómo nos adaptamos y de cómo nos animamos a estar mejor. Y esa fortaleza no depende de la suerte ni del carácter: se entrena.

¿Qué le dirías a alguien que siente que "es así" y no puede cambiar?

Que empiece por observar. Muchas veces lo que uno llama "mi forma de ser" es una manera de responder que se repitió tanto que parece propia. Lo que se aprendió se puede volver a entrenar. No hace falta esperar el momento ideal: la fortaleza se construye en lo cotidiano, un paso a la vez.

Mónica Lama | Neutra Institute | Método Yuen

Sitio web: www.metodoyuen.com.ar

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