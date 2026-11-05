Rafting día completo en Mendoza: del río a la mesa, una experiencia diferente con MADS

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Mendoza tiene mucho más para ofrecer que sus tradicionales bodegas. Desde Potrerillos, MADS Experiences propone descubrir otra cara de la provincia con su propuesta de rafting día completo: navegación por el río Mendoza, paisajes únicos y gastronomía regional.

¿Qué hace diferente a esta experiencia?

No se trata solamente de hacer rafting. Buscamos que cada persona viva un día en la montaña, donde la aventura sea el punto de partida para descubrir lugares, compartir momentos y disfrutar de la gastronomía mendocina. Hay otras propuestas de Full Day, pero creemos que nuestra diferencia está en la calidad de cada detalle y en cómo integramos la jornada.

¿Qué lugares descubren durante el recorrido?

Uno de los puntos más especiales es la histórica Estación Guido, un sitio al que solamente se puede acceder navegando el río o realizando largas caminatas por la montaña. Llegar en balsa, después de recorrer kilómetros de rápidos, genera una sensación de exploración difícil de encontrar en los circuitos turísticos tradicionales. También visitamos rincones naturales como la Cascada del Ángel.

¿Cómo integran la gastronomía a la aventura?

Creemos que una buena comida en el lugar indicado puede convertirse en uno de los mejores recuerdos de un viaje. Proponemos preparaciones al fuego, sabores regionales y vinos mendocinos. Según las características y el tamaño de cada grupo, el almuerzo puede realizarse durante la parada en Guido o al finalizar el rafting.

¿Qué buscan transmitir con MADS?

Cuidamos cada detalle: la seguridad, la atención del equipo, la organización y la gastronomía. No buscamos ofrecer simplemente una excursión, sino crear experiencias auténticas y personalizadas.

La jornada no termina al salir del río. Volvemos a nuestra base en Potrerillos 360, donde pueden quedarse a disfrutar del atardecer con una bebida en nuestras terrazas, con vistas al lago y la montaña. Una forma de cerrar el día sin apuros.

Queremos que quienes nos visiten se lleven mucho más que fotografías: historias para contar, momentos compartidos y una conexión diferente con Mendoza.

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