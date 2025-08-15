La Isabelina Cba: Arte, naturaleza y sabiduría en cada creación

CONTENTLIKE CARAS

Marcos e Isabel, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

La Isabelina nació como nacen los verdaderos cambios: desde adentro.

Durante años tuvimos otras profesiones, otras rutinas, hasta que algo profundo nos llevó a transformarnos. Decidimos cambiar el rumbo, volver a lo esencial y crear una forma de vida más auténtica, conectada con la naturaleza, los sentidos y el conocimiento ancestral.

Así nació La Isabelina, en un rincón de las sierras cordobesas, en Santa Rosa de Calamuchita, un espacio donde el tiempo se desacelera y la creación tiene alma. Allí, frente a nuestro hogar, rodeados de objetos antiguos, libros, botánicos y destiladores de vidrio, comenzamos a trabajar con cosmética natural, aromas y destilación artesanal.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Producimos nuestros propios hidrolatos y aceites esenciales, que son la base de nuestra línea cosmética. Usamos lavanda, manzanilla, romero y otros botánicos que cuidamos desde su origen. Nuestros productos no sólo son naturales, sino que llevan el pulso de lo hecho en casa, con respeto, con estudio y con mucho amor.

La alquimia también nos llevó al mundo del gin: destilamos en vidrio, en partidas pequeñas, usando enebro patagónico y botánicos de nuestra tierra. Pero eso es solo una parte de lo que hacemos.

A su vez, nos capacitamos todo el tiempo. Investigamos, estudiamos, probamos, nos equivocamos y aprendemos. Porque para nosotros crear no es repetir recetas, sino entender lo que hay detrás de cada aroma, cada fórmula.

Ofrecemos productos conscientes, talleres, experiencias sensoriales y queremos proyectarnos como un espacio de referencia en turismo sensorial, cosmética natural y educación alquímica contemporánea.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca no es solo la estética o la calidad, sino la coherencia. Todo lo que encuentres en la isabelina esta hecho por nosotros y por manos de productores argentinos.

Nuestro laboratorio cuenta con cuatro destiladores de vidrio borosilicato de producción cordobesa y uno de ellos, el mini lab, con el que viajamos por el país dando charlas y cursos.

Si tuvieran que comenzar nuevamente, ¿qué harían diferente?

Si tuviéramos que empezar de nuevo, lo haríamos antes. Pero sin cambiar nada. Porque todo este recorrido —personal, emocional y profesional— fue necesario para llegar a este punto.

La Isabelina no es solo un emprendimiento. Es una elección de vida. Y cada aroma que creamos, cada fórmula, cada botella, cuenta esa historia.

Datos de contacto:

Instagram: @laisabelina.cba

Facebook: laisabelina.cba

Dirección: Rio gallegos 537 -Santa Rosa de Calamuchita-Córdoba

Tel: 3546-650501

Mail: [email protected]