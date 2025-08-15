Santé: Jóvenes odontólogas conquistan su espacio con dedicación y enfoque humano

CONTENTLIKE CARAS

Od. Ana Paula Antún y Od. Josefina Watson, ¿cómo lograron abrir su propio espacio siendo tan jóvenes?



Fue un gran desafío. Surgió una oportunidad y, aunque al principio tuvimos miedo, decidimos apostar por nosotras. Nos graduamos como odontólogas durante la pandemia en la UNC, y desde entonces todo ha sido esfuerzo, dedicación y muchas horas de trabajo. Tener metas claras y el deseo genuino de crecer profesionalmente fue lo que nos impulsó a dar ese paso.



¿Cuáles son los servicios que brindan a sus pacientes?



Santé es un espacio de odontología y estética. Ofrecemos ortodoncia, odontología general, odontopediatría y estética dental. Además, Pau se especializa en tratamientos de estética facial como toxina botulínica, ácido hialurónico, bioestimuladores, entre otros. Nos enfocamos tanto en la salud como en el bienestar y la armonía estética de cada paciente.



¿Qué proyectos tienen por delante?



Nos gustaría ampliar nuestro espacio y sumar nuevos servicios. También aspiramos a ser reconocidas no solo por nuestro nivel profesional, sino por la calidez humana con la que trabajamos. Queremos romper con el prejuicio de que la juventud implica falta de experiencia. Creemos profundamente en el valor del estudio constante, la formación continua y el compromiso diario con cada paciente.



¿Cuáles son sus diferenciales como odontólogas?



El enfoque humano. Santé nació con la idea de ofrecer una experiencia distinta, donde el paciente no se sienta como un número más. Sabemos que muchas veces la salud puede volverse impersonal, y nosotras buscamos justamente lo contrario: generar un ambiente de confianza, contención y calidad. Disfrutamos lo que hacemos y eso también se transmite en la atención.



¿Qué les hubiese gustado saber apenas se recibieron?



Que el título es solo el comienzo. No garantiza el éxito ni los resultados. Lo que marca la diferencia es el compromiso, la constancia y la capacidad de reinventarse. Nos hubiese gustado saber que emprender implica desafíos todos los días, pero también grandes satisfacciones. Y que, con trabajo, todo es posible.

Datos de contacto:

Instagram:

@od.antunap

@od.watsonjosefina

@santeconsultorio_



TikTok: @od.antunap



Celular: +549 3513573602



Mail: [email protected]



Dirección: Nazaret 3182, 3er piso, oficina 23. Córdoba, Capital



Ana Paula Antún

M.P: 11596



Josefina Watson

M.P:11668