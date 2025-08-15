Nuevas Luces: El legado familiar que se convirtió en un faro para emprendedores

CONTENTLIKE CARAS

Cómo empezó todo?

Mi nombre es Gaby y la historia de Nuevas Luces nació mucho antes de que pudiera pronunciarlo. Cuando era pequeña, mis padres decidieron emprender y fundaron una fábrica de velas, apoyados por mis tíos que ya tenían su propia fábrica en el sur. Cuando ellos fallecieron, aún yo era joven y sentí que debía continuar con lo que habían construido.

Al principio lo vivía como una responsabilidad, algo que necesitaba cuidar, casi como un legado que no podía soltar. Pero fue durante la pandemia cuando todo tomó otro sentido. Mi marido se quedó sin trabajo y los chicos estaban estudiando, y muchas personas comenzaron a pedirme consejos sobre cómo hacer velas. Ahí sentí un llamado distinto: decidí abrirme a esa necesidad, empezar a vender insumos y compartir lo que sabía.

Tenía todo: conocimiento, contactos, una familia que necesitaba trabajar y conocía el rubro como la palma de mi mano. Ahí dije: “¿por qué no?”. Así, el legado empezó a transformarse en un verdadero proyecto familiar. Le puse alma, corazón y reafirmé su nombre: Nuevas Luces, porque eso era lo que necesitábamos en ese momento… una luz nueva para atravesar la oscuridad. Y sin buscarlo, encontré mi camino, un camino que sigue creciendo y que hoy inspira a otros, conectándome cada día con lo que más amo hacer.

– ¿Qué ofrece Nuevas Luces?

Ofrecemos mucho más que insumos para velas, jabones, perfumería y arte. Acompañamos a quienes sueñan con emprender, desde la experiencia real y profunda que nos da haber crecido entre velas y aromas. Capacitamos de manera online a personas de todo el país y Latinoamérica, con la confianza de que lo que enseñamos es fruto de años de experiencia, constantes pruebas y pasión.

Estamos orgullosos de haber creado la cera de alto punto de fusión para velas de desmolde más elogiada del país, así como la primera cera de medio punto de fusión de Argentina. Además, compartimos contenido gratuito a través de nuestro canal de YouTube, con tutoriales, tips y consejos prácticos.

– ¿En qué se destaca Nuevas Luces?

Lo que más nos distingue es la comunidad que logramos construir. Emprendedores que nos siguen desde el comienzo, que esperan casi religiosamente nuestros buenos días por WhatsApp, atentos a cada novedad y tendencia como si fuera un mimo para seguir creando.

Porque más que un negocio, somos una familia. Y si algo aprendí en este camino es que el crecimiento más lindo es el que se da acompañado. Tenemos una frase que la hicimos nuestra y que repetimos como mantra: “Imaginar lo imposible”. De eso se trata, de nunca dejar de soñar.

– ¿Cuál es el sueño de Nuevas Luces para el futuro?

Nuestro sueño es fortalecer nuestra propuesta educativa para que cada vez haya más emprendedores que se animen a crecer y vivir de lo que aman. También queremos seguir expandiéndonos como comunidad de contención y sumar nuevas líneas de productos.

WhatsApp 1123920056

Instagram @nuevasluces2017

Tienda online nuevasluces.com.ar

Tienda de capacitaciones nuevasluces.tiendup.com

YouTube Nuevas Luces