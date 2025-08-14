Yazmín Tapia Galarza: Un emprendimiento que fusiona tradición y modernidad

CONTENTLIKE CARAS

Yazmín, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Llevo el nombre de mi marca porque representa mi historia y la de mi familia. Soy diseñadora y fabricante de chalecos, cinturones y bolsos en cuero. Mi propuesta busca unir la elegancia con la identidad del campo argentino, en una fusión entre lo gaucho y lo moderno.

Mi emprendimiento nació en plena pandemia. Empecé con una máquina de coser prestada haciendo colitas para el pelo. No tenía espacio, trabajaba en mi habitación o en cualquier rincón de mi casa. Con el tiempo fui animándome a más: accesorios, chalecos y bolsos. En la actualidad tengo un local propio y vendo de forma mayorista a distintas partes del país.

Este camino no fue lineal. Muchas veces lo dejé, sentía que no alcanzaba. Trabajé en otros rubros, pero no me sentía segura ni valorada. Un día me di cuenta de que trabajaba 15 horas para otra persona, y nada para mí. Entonces decidí apostar por completo a esto que me apasiona. Hace dos años, un temporal destruyó mi casa. Fue muy duro, pero también me impulsó a dedicarme al 100% al proyecto. Pensé: si todo puede desaparecer en un día, al menos quiero construir algo que sea verdaderamente mío.

¿Qué refleja tu marca?

Mi marca refleja la artesanía, la identidad del campo y cómo esta se puede modernizar sin perder su esencia. Creo profundamente en el trabajo artesanal, en la elegancia de lo simple, y en vestir con sentido de pertenencia.

Si tuvieras que empezar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si tuviera que empezar de nuevo, me administraría mejor económicamente. Al principio no tenía una planificación clara y eso me costó tiempo y dinero. Aprendí a valorar no solo lo creativo, sino también lo comercial y lo estratégico.

¿Qué consejo le darías a los emprendedores que están iniciando su camino?

A quienes están empezando, les digo: no importa si no tenés espacio, ni dinero, ni todo claro. Lo importante es empezar. Este proyecto nació en una pieza, con una máquina prestada… y hoy es mi forma de vida.

Datos de contacto:

Instagram: @yazmintapiagalarza

WhatsApp: 2494582750

Local 9 de julio 445 rauch