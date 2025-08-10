“La medicina ortomolecular: una alternativa natural para la salud y el bienestar”

CONTENTLIKE

1. ¿Cómo definirías la Medicina Ortomolecular para quienes aún no conocen estos enfoques?

La medicina ortomolecular se basa en utilizar dosis óptimas de micronutrientes, como vitaminas, minerales, oligoelementos, etc., para mejorar el estado de salud, prevenir patologías y contribuir al tratamiento de enfermedades.



2. ¿Qué tipo de pacientes suelen llegar a vos y con qué objetivos?

Los pacientes que llegan buscan una atención integral. Están comprometidos con el cuidado de su salud, buscando mejorar su calidad de vida con terapias naturales.



3. ¿En qué se diferencia este tipo de medicina de la tradicional que solemos conocer?

Se trabaja en descubrir el origen de los problemas y no solo tratar los síntomas. Se utilizan suplementos para corregir deficiencias y promover la salud.

4. ¿Por qué crees que cada vez más personas buscan este enfoque integral para su salud?

Buscan un enfoque integral, que considere la salud como un equilibrio. Se interesan en optimizar su bienestar y practicar hábitos saludables para una longevidad plena.

5. ¿Qué factores se tienen en cuenta cuando se trabaja desde la Medicina Funcional?

Nos centramos en entender las causas subyacentes de las enfermedades y promover la salud a través de la prevención y el tratamiento personalizado.

6. ¿Cómo se conecta tu especialidad con otras áreas del centro como Dermatología, Cosmetología o Nutrición?

La suplementación es esencial para potenciar los beneficios de tratamientos dermatológicos y de estética. También se relaciona íntimamente con la nutrición para optimizar los beneficios de los suplementos.



7. ¿Qué importancia le das al acompañamiento emocional y al vínculo con el paciente en este tipo de abordajes?

Cada paciente es único. Se crean tratamientos personalizados que se adaptan a sus necesidades específicas. Se empodera al paciente para que tome el control de su salud.

8. ¿Cómo vivís el trabajo en equipo dentro de Centro Verte Bien, particularmente siendo parte de un grupo de mujeres profesionales?

Es muy reconfortante trabajar con un equipo de profesionales comprometidas con mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nos esmeramos en brindar calidad y lo mejor de nosotras en la atención.



DATOS DE CONTACTO:

Instagram: @centroverteb

Fan Page: Centro Verte Bien

Email: [email protected]

WhatsApp: 3625-240714

Dirección: Pueyrredón 767, piso 2.

Localidad: Rcia- Chaco